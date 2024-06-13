Компания "Доктор Мебель" планирует начать поставки медицинской и лабораторной мебели медучреждениям Нижегородской области Бизнес

На рынок Нижегородской области вышел крупный российский производитель и поставщик медицинской и лабораторной мебели – компания "Доктор Мебель". Предприятие планирует развивать активное сотрудничество с действующими медицинскими учреждениями, расположенные как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах региона.

Отметим, объем расходов бюджета регионального Фонда ОМС на оснащение медицинских учреждений разных уровней (в том числе оборудованием и мебелью) в 2024 году составит более 1,8 млрд рублей. Кроме того, свыше 2,8 млрд рублей на эти цели Нижегородская область получит в рамках реализации государственной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации".

"Наша компания основана в 2010 году. У нас налажено собственное производство медицинской и лабораторной мебели – производственный комплекс площадью 8 тысяч м2 расположен в г. Десногорске (Смоленская область). Материалами для изготовления мебели служат металл, ЛДСП и полипропилен. Благодаря этому, а также нашим технологиям, медицинская мебель получается легкой и практичной, а также устойчивой к чистящим и дезинфицирующим средствам – то есть полностью соответствует потребностям любого медицинского учреждения и ГОСТам. Кроме того, нами создана лаборатория НИОКР, где осуществляется разработка и тестирование новых моделей мебели, - рассказала генеральный директор "Доктор Мебель" Мария Смолькина. – за 13 лет мы укомплектовали свыше 5 000 объектов разного масштаба и формата под ключ, от крупной государственной больницы до небольшого частного процедурного кабинета или даже поста медсестры. Также у нас настроена система логистики, которая позволяет оперативно и в срок доставлять продукцию заказчику".

По словам Марии Смолькиной, предприятие готово оснащать качественной функциональной мебелью не только действующие объекты здравоохранения в рамках их модернизации, но и те которые появятся в регионе в будущем. Таких достаточно много.Речь идет, например, о клинико-диагностическом центре "Медси" в Выксе, здании онкологического центра в Новинках и др.

"Ранее многие медицинские учреждения предпочитали закупать мебель за рубежом, в основном, у западных производителей. Сейчас цены на импортную продукцию выросли в разы, а цепочка ее поставок значительно усложнилась. Поэтому растет спрос на отечественную мебель, более доступную по стоимости, а по характеристикам и качеству не уступающую лучшим зарубежным аналогам", - добавила Мария Смолькина.

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