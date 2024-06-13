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Общество

Наказание за незаконную установку знака "Инвалид" на автомобиль хотят ужесточить

24 июня 2024 08:40  [95] Общество

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который предлагает ужесточить наказание за установку на автомобиль знака "Инвалид" без разрешения. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время за такое правонарушение предполагается штраф на граждан в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, - 20 тысяч рублей, на юрлиц - 500 тысяч рублей.

Законопроект увеличивает штрафы за повторную незаконную установку знака "Инвалид" в два раза - до 10 тысяч, 40 тысяч и 1 млн рублей соответственно, а также лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Депутат пояснил, что в последнее время растёт количество таких правонарушений: граждане устанавливают знак "Инвалид", чтобы получить возможность оставлять машину на специальных местах платных парковок без оплаты услуг. В результате реальные инвалиды вынуждены искать свободные места на других парковках или парковаться на общих условиях. Это нарушает их право на беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, запрещающий эвакуировать на штрафстоянки машины с опознавательным знаком "Инвалид".

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Теги:
Законопроекты Инвалиды Штраф
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