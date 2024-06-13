Около 30 незаконно возведенных объектов снесут в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде до конца года планируется снести 33 незаконно возведенных объекта, сообщает ИА "Время Н".
По данным на июнь, в городе выявлено 38 нелегальных зданий и еще пять сооружений.
Из них 28 зданий и все выявленные сооружения подлежат сносу, а еще 10 зданий приведут в установленные законодательством требования.
Отмечается, что всего в областном центре признаками "нелегальных построек" к настоящему времени обладают более 100 объектов.
Ранее сообщалось, что почти 20 самовольных торговых объектов демонтировали в Канавинском районе в 2023 году.
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