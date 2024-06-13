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Культура и отдых

Wink вам подарит "Ландыши": завершились съемки современной городской сказки о любви

24 июня 2024 15:09  [89] Культура и отдых

Съемки восьмисерийного музыкального драмеди "Ландыши" (16+) завершены. Это история любви богатой наследницы и парня из провинциального города с Никой Здорик ("Хор"), Сергеем Городничим ("Цикады"), Ириной Паутовой ("Нулевой пациент"), Евгением Коряковским ("ГДР") и Владимиром Стержаковым ("Молодежка"). Режиссер проекта — Александр Карпиловский ("Модный синдикат"). Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru в этом году. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). 

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/uw1HOwKb5QyFNA (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru).

Сериал пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Балет", "‎Библиотекарь"‎, "Неверные" другие). За производство отвечают "НМГ Студия" совместно с компанией "Всемирные русские студии".

По сюжету Катя Орлова и Леха Данилин встречаются в провинциальном русском городе и женятся в один день. Он — обычный парень, а она — рафинированная "дочка миллиардера", которая выросла в Лондоне и потеряла родителей в автомобильной катастрофе. Их отношения — борьба противоположностей. 

Александр Карпиловский, режиссер:
"Ландыши" — это музыкальная драма, поэтому перед нами стояла задача органично вплести музыкальные номера в ткань фильма, найти разумный баланс между комедией с легким ироничным повествованием и драмой про глубокие и сложные взаимоотношения. Так у нас получилась сказка: современная, городская и, конечно, о любви".

Для музыкальных сцен актеры репетировали номера под руководством хореографа-постановщика, в некоторых сценах было задействовано сразу 25 человек. Исполнители главных ролей, Ника Здорик и Сергей Городничий, учились играть на гитаре и петь. 

Сергей Городничий, актер:
"К началу съемок в сериале я знал всего три гитарных аккорда, а под конец уже и барре зажимал, и различными боями хвастал. Здорово, когда приходит роль, ради которой нужно чему-то учиться. Мотивация — железная! Мне было интересно играть Леху. Они с Катей — два самодостаточных человека со своими амбициями, целями, живущие совершенно в разных мирах, поэтому мне было любопытно наблюдать, как они пытаются ужиться вместе".

Ника Здорик, актриса:
"Моя героиня Катя — очень разная: она сильная, дерзкая, пробивная, никому не даст себя в обиду, но в тоже время очень ранимая, мы с ней в этом похожи. Она меня многому научила: теперь я умею играть на электрогитаре, а еще исполнила свою давнюю мечту и начала петь".

О сериале "Ландыши" (16+)
Производство: "НМГ Студия", "Всемирные русские студии" при поддержке АНО "ИРИ". 
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru
Жанр: драмеди
Хронометраж: 50 минут
Количество серий: 8
Режиссер-постановщик: Александр Карпиловский
Авторы сценария: Василий Павлов, Рауф Кубаев
Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин
Продюсеры RWS: Елизавета Сапронова, Наталья Лазарева, Никита Сапронов, Юрий Сапронов
Оператор-постановщик: Гайк Киракосян
В ролях: Ника Здорик, Сергей Городничий, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Владимир Стержаков, Екатерина Эссен, Анна Сафронова, Владимир Тяптушкин и другие.

Фото предоставлены ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

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