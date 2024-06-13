Зачем нужны МЧД и как их получить

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Общая информация о МЧД

Машиночитаемые доверенности (МЧД) это современный формат документа, признанный на международном уровне и обеспечивающий ускоренный процесс проверки полномочий. Он был создан с целью упрощения и ускорения процесса идентификации полномочий, что особенно важно в сфере регистрационных операций.

Зачем нужны МЧД

С 1 сентября 2023 года начали действовать новые правила работы с электронной подписью. Если ваша компания использует электронный документооборот или подает отчетность в государственные органы, сотрудникам потребуется электронная подпись физического лица и машиночитаемая доверенность.

Машиночитаемые доверенности играют важную роль в облегчении жизни как граждан, так и различных служб, ответственных за контроль исполнения законодательства. Их основное преимущество заключается в том, что они позволяют быстро и безошибочно проверить полномочия лица, предъявившего доверенность, что существенно экономит время и усилия. Этот формат документа также служит для минимизации вероятности подделки и обмана, что значительно повышает уровень безопасности и надежности сделок. Использование МЧД значительно упрощает процесс проверки полномочий, делая его более эффективным и надежным.

Все МЧД имеют свой номер и хранятся в реестре, за счет чего можно отслеживать их статусы и, в случае чего, оперативно отзывать.

Как получить МЧД?

Чтобы получить МЧД, вам потребуется несколько документов. В первую очередь, вам необходим документ, который подтверждает вашу личность. Это может быть паспорт, водительские права или другой официально признанный документ, удостоверяющий личность. Во-вторых, вам потребуется документ, подтверждающий ваше право действовать от имени другого лица. Это может быть договор, доверенность или иной документ, который удостоверяет факт передачи вам полномочий на совершение определенных действий от имени этого лица.

Бесплатно сделать МЧД можно с помощью сервиса ФНС, однако процедура может быть немного сложной. Для более ясного понимания, опишем ее поэтапно:

Выбираете тип доверенности и заполняете данные о представителе/заявителе. Запускаете создание доверенности. Скачиваете XML-файл и запомнив место сохранения. Далее файл должен быть подписан квалифицированным сертификатом руководителя с использованием открепленной подписи документа. Подписанный файл МЧД загружается в Реестр ФНС. После завершения этого процесса готовая доверенность доступна для совместного использования с сертификатом ЭП физического лица.

Если вы являетесь клиентом сервиса СФЕРУ Курьер компании СберКорус, то вы можете бесплатно создать МЧД для своих сотрудников, но гораздо проще. В рамках сервиса доступен бесплатный модуль "Доверенности", который облегчает получение МЧД: руководитель может оформить доверенность и подписать её своей КЭП за пару кликов, после чего сервис автоматически направит созданный и подписанный файл на регистрацию в Реестр ФНС.

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