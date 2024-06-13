Женский клуб открылся на базе нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества" Общество

Фото: Александр Воложанин

Сегодня в Нижнем Новгороде в рамках "Женского движения Единой России" открылся первый Женский клуб на базе регионального филиала фонда "Защитники Отечества". Он объединил жен, матерей, дочерей участников и ветеранов СВО. С инициативой открытия клуба вышли сами женщины. Для них был организован тренинг "Баланс жизни – залог успеха".

"Это проект, который родился из запросов жен, матерей, дочерей и сестер участников и ветеранов СВО. Сейчас как никогда важно быть в сообществе единомышленников, там, где ты можешь поделиться всем, и будешь услышан и поддержан. Надеемся, что эта практика будет масштабирована на всю Россию, ведь запрос на нее гарантированно есть в каждом регионе", - поделилась заместитель руководителя нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества" Ярослава Лапковская.

Женский клуб – это открытая площадка для коммуникации и взаимодействия женщин, где они вдохновляют и мотивируют друг друга. А кадровые центры помогают участницам разных возрастов, профессий и жизненных ситуаций найти себя, реализовать карьерные амбиции и раскрыть свой потенциал.

"Мы начинали с того, что в "Женское движение Единой России" входило чуть более пяти тысяч человек, а сегодня это сотни тысяч женщин по всей стране. И каждый регион выбирает свое направление – женская политика, гуманитарная миссия, политическая сфера, здоровье. Нижегородская область одна из сильнейших на федеральном уровне по теме наставничества. Женские клубы сегодня работают по всей стране и их главная цель – сопровождать, помогать, дать возможность реализовать себя и выйти за рамки привычной жизни. Самореализация – это то, что мы можем дать женщинам благодаря нашим региональным командам", - заявила депутат Государственной Думы, координатор федерального партийного проекта "Женское движение Единой России" Наталия Полуянова.

"Женские клубы нашей страны сегодня выстраиваются в единую развивающуюся систему, где каждая женщина может не только решить свою личную проблему, но и найти возможность решения проблем тех, кто рядом", - подчеркнула депутат Государственной Думы, федеральный координатор направления "Женские клубы" Ирина Ивенских.

По словам руководителя управления по труду и занятости населения Нижегородской области, регионального координатора партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией" Игоря Пантюхина, "Женские клубы" стали не только местом обмена опытом и знаний, но и средой, где женщины могут вдохновлять и поддерживать друг друга.

"Женщины в регионе получают не только новые знания и навыки, но и возможность раскрыть свой потенциал и внести свой вклад в развитие общества. Сегодня мы открыли первый "Женский клуб" для жен и матерей ветеранов и участников СВО на базе фонда "Защитники Отечества" в Нижнем Новгороде и в нашем филиале в городе Павлово", - рассказал он.

Сейчас "Женские клубы" при нижегородском кадровом центре "Работа России" открыты в Нижнем Новгороде, а также в Семеновском, Кстовском, Балахнинском округах. До конца года планируется запустить 52 Женских клуба во всех филиалах и точках присутствия кадрового центра в регионе. Но в Нижегородской области на этом останавливаться не планируют, поэтому участники встречи обсудили дополнительные варианты для повышения доступности таких клубов на местах.

"Очень важно общаться с теми, кто находится в такой же жизненной ситуации, как и ты. И важно чувствовать, что ты не одна. И вот как раз Женские клубы помогают ответить на вопросы как найти себя, как трудоустроиться, как получить новое образование или даже как пойти в политику. 90 процентов наших клубов открыты именно по инициативе самих женщин. Не менее важно сейчас повышать их доступность. Например, где-то нет центров занятости, но есть женщины, которые хотят расширять свой круг общения. Вот сегодня мы открываем "Женский клуб" в Павлове, но не у всех есть возможность постоянно ездить туда из отдаленных населенных пунктов. И здесь мы можем использовать социальную инфраструктуру на местах – это могут быть модельные библиотеки, дома культуры и другие объекты. Мы готовы расширять сеть "Женских клубов", чтобы как можно больше женщин могли к ним присоединиться", - отметила сенатор РФ, региональный координатор проекта "Женское движение "Единой России" Ольга Щетинина.

"Женские клубы" при Нижегородской службе занятости населения созданы в рамках совместного проекта "Женского движения Единой России" и Минтруда РФ.

"Нижегородская область создала первый "Женский клуб" и сейчас демонстрирует взрывной рост по их открытию по всему региону, показывает прекрасные практики, которые мы с удовольствием тиражируем через федеральный центр. Нижегородцы собирают на одной площадке представителей различных организаций. Законодательная и исполнительная власть, экспертное сообщество, учебные заведения, общественные организации. Это не искусственное явление, это востребованная история – мы откликаемся на запрос общества", - отметила заместитель руководителя Федерального центра компетенций в сфере занятости Минтруда РФ Екатерина Меркулова.

Напомним, что содействие занятости населению – одна из приоритетных задач национального проекта "Демография", который утвержден в рамках указа Президента России Владимира Путина в 2018 году.

Партпроект "Женское движение Единой России" начал работу летом 2022 года. Участницы движения продвигают социальные, гуманитарные, культурные проекты для защиты интересов женщин, для поддержки участников спецоперации и их семей, а также совместно разрабатывают предложения по изменению законодательства, создают образовательные проекты в разных отраслях.