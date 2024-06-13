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Как выбрать щебень по фракциям: полное руководство

25 июня 2024 10:44  [99]

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Щебень представляет собой сыпучий строительный материал, полученный в результате измельчения камней и горных пород, и используемый в различных строительных целях. Различные виды строительных работ требуют использования щебня с определенными размерами фракций, определяющими размер каждого отдельного зерна. Правильный подбор фракции щебня является ключом к обеспечению прочности и долговечности конструкций.

Фракции и их применение

Фракция щебня - это диапазон размеров зерен, входящих в состав материала. В зависимости от размера фракции делятся на несколько видов:

  • Отсев (0-5 мм) - самый мелкий вид, используется для отсыпки дорожек, засыпки пустот и в качестве декоративного материала.
  • Мелкая (5-20 мм) - применяется для приготовления бетонных смесей, отсыпки основания дорог и площадок.
  • Средняя (20-40 мм) - используется для строительства дорог, фундаментов, железобетонных конструкций.
  • Крупная (40-70 мм) - предназначена для устройства дренажных систем, создания подстилающих слоев под дорожным покрытием, а также для декоративных целей.

Как выбрать

Выбор фракции щебня зависит от конкретных целей использования материала. Ниже приведены основные критерии, которые необходимо учитывать при выборе:

  • Тип конструкции. Разные конструкции требуют щебня с различными размерами фракций. Например, для основания дороги требуется средней фракции, а для засыпки пустот - отсев.
  • Нагрузка. Размер должен соответствовать ожидаемым нагрузкам на конструкцию. Для высоконагруженных сооружений следует выбирать крупный.
  • Прочность. Щебень высокой прочности обеспечивает надежность и долговечность конструкций. Рекомендуется выбирать щебень с прочностью не менее М1000.
  • Морозостойкость. Он должен быть морозостойким, чтобы выдерживать циклы замораживания и оттаивания без разрушения. Для регионов с суровым климатом следует выбирать щебень с морозостойкостью не менее F300.
  • Лещадность. Лещадность характеризует форму зерен щебня. Высокая лещадность (более 15%) нежелательна, так как такие зерна имеют плохую сцепляемость и снижают прочность конструкции.

Маркировка щебня по фракциям

Щебень маркируется по фракциям согласно ГОСТ 8267-93. Маркировка состоит из двух цифр, разделенных буквой "х":

  • Первая цифра указывает минимальный размер.
  • Вторая цифра указывает максимальный размер.

Например, щебень марки 5х20 имеет фракцию от 5 до 20 мм.

Правильный выбор имеет решающее значение для обеспечения прочности и долговечности строительных конструкций. Учитывая критерии выбора, маркировку и последствия неправильного подбора фракции, вы можете обеспечить оптимальный выбор материала для конкретных условий эксплуатации.

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