"Плакса" спешит на помощь: продолжение сериала Сергея Жукова для Wink.ru и СТС поднимает новые подростковые проблемы Общество

Фото: Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

В Москве стартовали съемки продолжения молодежного хита «Плакса» (16+), первый сезон которого собрал 70 миллионов просмотров в онлайн-кинотеатре Wink.ru и в эфире телеканала СТС. Сергей Жуков по-прежнему будет шоураннером и музыкальным продюсером, а к своим ролям вернутся Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Роман Маякин, Агата Муцениеце и Ирина Розанова.

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/aL4qgfFpBZrvpg

Сергей Жуков, шоураннер и музыкальный продюсер:

«Успех нашего проекта показал: то, что мы делаем, очень нужно людям. Большое счастье, когда родители с детьми смотрят наш сериал вместе. Поэтому в новых сериях мы поднимаем проблемы не только подростков, но и их родителей. Это и разводы, и неполные семьи, и жестокое закулисье мира блогеров и музыкантов. Ведь порой, попав в неправильную компанию, можно превратиться в шестеренку шоу-бизнеса и оказаться на дне. И героев ждут серьезные испытания, которые не так просто пройти».

Как сообщил Сергей, для продолжения проекта написано шестнадцать песен, на каждую из которых будет снят клип. Как и в первом сезоне, музыкальные видео художественно передают настроение главной героини Маши.

Вадим Бакунев, генеральный директор «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН»:

«Продолжение "Плаксы" для нас большой вызов. Мы не имеем права обмануть ожидания тех, кому понравился первый сезон. Поэтому добавили экшена, обострили проблемы, увеличили количество песен. Более того, есть договоренность с большими звездами, которые снимутся в проекте. Это не только актеры, но также телеведущие и музыканты».

Съемки пройдут в Сочи и Москве, где художники воссоздадут TikTok-дом, которым управляет новый знакомый Маши — сын влиятельного бизнесмена Лев (Анар). По сюжету Маша (Ника Жукова) встречает его в Москве, куда отправляется на музыкальный фестиваль с группой «Плакса» (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев, Афина Лукиди). Обаятельный Лев обещает познакомить Машу с главными звёздами страны. Только на деле талантливую девочку ждут не слава и выгодные контракты, а серьезные испытания, которые могут привести к трагедии.

Ника Жукова, исполнительница главной роли:

«Наша история становится мрачнее и жестче. Жизнь моей героини полностью меняется, и мне как актрисе будет непросто, но это того стоит. Реакция на первый сезон была невероятной. Дети писали мне, что в школе случались похожие ситуации, но после просмотра сериала собрались с духом и всё рассказали родителям и учителям. А ещё мне приятно, когда пишут, что вдохновились музыкой и начали играть на гитаре. Это большая победа».

Ранее в поддержку зрителей, столкнувшихся с травлей, СТС совместно с НМГ и онлайн-кинотеатром Wink.ru запустили социальный проект янеплакса.рф, задача которого — помогать детям и подросткам, столкнувшимся с буллингом. Также «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при поддержке НМГ основал подкаст Честно о буллинге» с ведущей Алиной Луну — автором сценария «Плаксы».

О сериале «Плакса» (16+)

Производство: «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН»

Жанр: музыкальная драма

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 8

Режиссёр-постановщик: Андрей Силкин

Оператор-постановщик: Денис Панов

Генеральный продюсер: Сергей Жуков

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Музыкальный продюсер: Сергей Жуков

Креативный продюсер: Вадим Бакунев

Авторы сценария: Алексей Екс, Влада Карпова, Сергей Жуков, Вадим Бакунев, Алина Луну, Андрей Силкин

В ролях: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Анар, Татьяна Орлова, Екатерина Семёнова, Никита Тарасов, Елена Захарова, Анна Гуляренко, Светлана Колпакова, Анна Зайкова, Диана Енакаева, Даниил Муравьёв, Алексей Демидов, Афина Лукиди, Адам Кумаев и другие.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

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