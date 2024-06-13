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"Между нами химия": начались съемки драмеди с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым для Wink.ru и СТС

25 июня 2024 17:32  [66] Общество

В восьмисерийной комедийной драме «Между нами химия» (16+) встретятся Саша Бортич в новом амплуа и Никита Ефремов сразу в двух главных ролях. В центре истории — мама двух детей, которая решает круто изменить свою жизнь, когда узнает о страшном диагнозе. В сериале также снимаются Павел Ворожцов, Нелли Уварова и Евгений Сангаджиев. Режиссер — Карина Чувикова («Нина»).

Сериал пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Фишер», «Балет», «‎Библиотекарь», и другие). За производство отвечает кинокомпания «Водород» при поддержке «НМГ Студии». Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) и в эфире телеканала СТС.

Фото со съемок:  https://disk.yandex.ru/d/26VTUI6RuFp8jQ (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru).

Таня (Саша Бортич) крутится как может: днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Внезапно она узнает о тяжелом диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить их своим ненадежным родственникам (Нелли Уварова, Павел Ворожцов), поэтому решает найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он взял на себя заботу о детях. Единственный человек, которого Таня посвящает в свой отчаянный план — это ее врач (Евгений Сангаджиев). Однако в какой-то момент претендентов становится даже слишком много (Никита Ефремов, Кузьма Котрелев, Илья Лыков, Антон Филипенко).

Карина Чувикова, режиссер и автор сценария, выпускница школы кино «Индустрия»:
«Помню, как в соцсетях под постом блогера увидела такой комментарий: “Я одна воспитываю двух детей и недавно узнала, что у меня серьезное заболевание. Теперь очень переживаю, не знаю, с кем они останутся”. Эти слова заставили меня задуматься: а действительно, что делать женщине в такой ситуации? Мой киношный мозг начал придумывать сюжеты, так и родилась идея сериала. Через историю Тани мы хотели показать, что даже когда случаются такие испытания, важно искать светлые моменты в жизни и бороться до конца».

Саша Бортич, исполнительница главной роли:
«Сериал в первую очередь о том, что кризисы всегда становятся точкой роста и человек способен перевернуть ход событий в свою пользу, начать новую главу жизни. Моя героиня Таня — взрослая, зрелая, с детьми, ради которых, как и любая мать, пойдет на все, — я таких никогда не играла. В целом это совершенно новое для меня амплуа, потому что в сериале фокус внимания всегда на моей героине, практически нет сцен без нее».

Никита Ефремов, исполнитель ролей братьев-близнецов Николая и Бориса:
«Борис более харизматичный и обаятельный, а Николай, основной персонаж, — человек в себе. Он очень сопротивляющийся товарищ, не соглашающийся с тем, как все есть. У Николая своих тараканов хватает, и в этом интерес, потому что у меня их тоже достаточно».

Мария Назарова, художник по костюмам:
«В начале истории главная героиня — это трудоголик, который тянет все на себе — одновременно и мама, и папа. Но постепенно в ней раскроется женственность: из объемного оверсайз-силуэта проявится хрупкая и утонченная фигура».

О сериале «Между нами химия» (16+)
Производство: «Водород» при поддержке «НМГ Студии»
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru
Жанр: драмеди
Хронометраж: 30 минут
Количество серий: 8
Режиссер: Карина Чувикова
Оператор: Никита Кармен
Авторы сценария: Карина Чувикова, Юля Гулян, Евгения Хрипкова
Креативные продюсеры: Алина Тяжлова, Евгения Хрипкова, Марина Наумова
Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин
Продюсеры «Водорода»: Александр Андрющенко, Михаил Врубель, Павел Горин, Алина Тяжлова, Антонина Ли (ведущий продюсер)
В ролях: Саша Бортич, Никита Ефремов, Павел Ворожцов, Нелли Уварова, Евгений Сангаджиев, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев, Мария Карпова, Илья Лыков, Мирон Проворов и Людмила Юлова.

Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

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Теги:
Кинематограф Кино Ростелеком
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