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Общество

Пара из Нижнего Новгорода приняла участие в шоу "Клиника счастья. Реалити" на KION

26 июня 2024 11:56  [77] Общество

Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС продолжает показ шоу "Клиника счастья. Реалити" - проекта обо всем, что касается отношений. Экспертами стали профессиональные профильные специалисты - эндокринологи, сексологи и психологи. Они помогают 24 парам из 16 городов России разобраться с проблемами, которые мешают им жить полноценной жизнью. Премьера новой серии состоится 28 июня эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.

Новыми участниками проекта "Клиника счастья. Реалити" стала пара Елены и Дмитрия Березиных из Нижнего Новгорода. Эксперты шоу - сексолог Наталья Романовская, психолог Юлия Дердо и эндокринолог Александр Дзидзария, а также ведущая проекта Аврора - ставят перед собой задачу не просто спасти семью от развода, но и дать супругам инструкции, как работать над своим счастьем и находить правильный баланс между всеми сферами жизни.

Заявку на участие подала Елена, устав от того, что в ее семье больше нет взаимопонимания, но есть постоянные упреки и сложности с сексом - близость происходит редко и сумбурно. Пара дословно назвала свой секс "квартальным сумбуром". Дмитрий считает, что в редкости секса Елена винит его и обвиняет его в отсутствии инициативы. Также Елене не хватает романтики, но Дмитрий говорит о том, что он предлагает Елене куда-то сходить, однако жена всегда занята работой. Дмитрий хочет секса, но на него нет времени, а даже если его находят, у Елены всегда есть отговорки. 

Психолог Юлия Дердо сразу предупреждает, что работать с парой Березиных будет непросто, ведь в их жизнь активно включены многочисленные родственники, которые к тому же переживают и свой конфликт, связанный с деньгами на квартиру для Елены и Дмитрия.

Проект "Клиника счастья. Реалити" — первое в России реалити по мотивам сериала "Клиника счастья" из линейки KION Originals. Создатели шоу решили взглянуть на семейные отношения комплексно, учитывая абсолютно все их аспекты: чувства, интимная жизнь, гормональный баланс и влияние на взаимодействие в парах.

После изучения анамнеза эксперты проводят психологические сессии и тренинги, которые позволят партнерам открыться друг другу и запустить механизм чувственности в сексуальных отношениях, и, если необходимо, дают медицинские рекомендации. Важно, что эксперты проекта не решают проблему как волшебники, а дают каждой паре набор рекомендаций, которые им предстоит интерпретировать в своем ключе и взять из них то, что подходит лично им.

Кроме того, "Клиника счастья. Реалити" — это проект со своей драматургией, внутри которого разгораются и решаются конфликты. В течение одного эпизода зрители узнают новые факты о героях и несколько раз менять свое представление о них и о паре в целом, а к финалу участники станут чуть другими, чем были до участия в проекте. 

Фото: пресс-служба МТС
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