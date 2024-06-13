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Бизнес

"РУМО" успешно прошло аудит ОСК

26 июня 2024 16:26  [75] Бизнес

АО "РУМО" получило свидетельство, подтверждающее его право выступать поставщиком судовых дизелей и энергетических установок для нужд обществ Группы ОСК. По результатам аудита заводу присвоена самая высокая категория "А", итоговая оценка предприятия составила 90 баллов. 

В настоящее время АО "РУМО" готовится к запуску серийного производства дизельного двигателя внутреннего сгорания мощностью 1200 кВт с торговым обозначением "РУМО-535". Двигатель был разработан в 2023 году конструкторским составом завода на полностью российской элементной базе и предназначен для использования на судах класса "река-море" в качестве главного двигателя, основного или резервного электроагрегата. Осенью 2023 года получено свидетельство о типовом одобрении РМРС. 

Результаты аудита подтвердили высокое качество разрабатываемой и производимой на заводе "РУМО" продукции и соответствия предприятия стандартам Группы ОСК. Это открывает перед компанией новые перспективы на рынке судовых двигателей и энергетических установок и говорит о долгосрочном сотрудничестве с крупными заказчиками в судостроительной отрасли. Кроме того, специалисты компании постоянно отслеживают последние тенденции и инновации в отрасли, что позволяет им разрабатывать и предлагать передовые технологические решения.

Достижение таких высоких результатов по аудиту и доверие со стороны заказчиков является заслугой всей команды "РУМО", которая трудится над повышением качества и эффективности производства. Запуск серийного производства двигателя "РУМО-535" откроет новые перспективы для развития российской судостроительной отрасли, реализации политики импортозамещения и технологической независимости.

Реклама. АО "РУМО" ИНН 5258142200

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Теги:
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