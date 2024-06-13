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Как купить квартиру с альтернативной сделкой?

28 июня 2024 13:22  [133] Бизнес

Вместе с экспертами М2 рассказываем, что такое альтернативная сделка, как она работает и когда будет выгодной.

В сфере недвижимости есть прямая и альтернативная сделки. При прямой сделке продавец получает деньги, покупатель оформляет на себя квартиру, и на этом взаимодействие завершается. Подробнее о прямом типе сделки читайте в тематических статьях на нашей платформе.
А с альтернативной сделкой сложнее. Человек продаёт свою квартиру и параллельно оформляет покупку другой. По сути, это обмен, но он не прямой. В такой цепочке принимают участие:
- владелец и покупатель первой квартиры;
- продавец и покупатель второй недвижимости.
При этом продавец первого объекта и покупатель второго могут быть одним и тем же человеком. Бывают случаи, когда людей в этой цепочке ещё больше. По сути, они все обмениваются недвижимостью. Иногда обмен идёт с доплатой. Но купить квартиру в Нижнем Новгороде или другом городе можно и без дополнительных трат: с помощью экосистемы недвижимости М2.

Альтернативная сделка как возможность покупки квартиры без денег

Альтернативная сделка получила название "сделка со встречным приобретением". Она во многом напоминает стандартную покупку — продажу недвижимости, но есть и отличия.
Такой формат популярен, когда у покупателя на руках нет денег для доплаты, но есть желание купить объект. В этом случае его собственный жилой объект выступает разменной монетой. Например, размен трёхкомнатной квартиры на двухкомнатную или двушки на трёшку. Альтернативная сделка — хорошая возможность переехать в такую же квартиру, но в другом районе города, с увеличенной или уменьшенной площадью.
В этом случае продавец совершает сразу две сделки: продажу собственной квартиры и покупку альтернативной. В такой схеме работают:
- продавец первой квартиры, он же покупатель второй;
- продавец второй квартиры;
- покупатель первой квартиры.
Приведём пример. Анатолий хочет продать свою двушку в центральной части города и получить трёшку в спальном районе. Он ищет покупателя, которому нужно жильё в центре, и продавца, который хочет получить деньги за недвижимость на окраине. Анатолий продаёт свою квартиру, а вырученные деньги идут не ему самому, а собственнику трёшки на окраине. На этом сделка завершена, и Анатолий переезжает в новое жильё.
На уровне законодательства нет конкретного определения для описания такой сделки. Это бытовой термин, им пользуются риелторы. По закону это договор мены с тремя и более сторонами. Это вид гражданско-правового договора, когда одна сторона обязуется передать второй имущество, а вторая сторона обязуется передать первой имущество с аналогичной стоимостью. На нашем сайте есть и другие статьи по вопросам продажи недвижимости

Риелтор как участник сделки
У одновременной продажи и покупки есть свои плюсы и минусы. Для покупателя главное преимущество — получить недвижимость по цене ниже рыночной. Когда продавец хочет быстрее завершить процесс, он снижает цену для привлечения клиентов. И дальше покупается новый объект без каких-либо доплат.
А главный минус — кто-то из участников может отказаться в любой момент. И при такой сделке много бумажной волокиты. Например, нужно проверить юридическую чистоту сразу нескольких объектов, оформить документы на купленную квартиру, чтобы избежать проблем. Поэтому чаще всего такие сделки доверяют риелторам, и они берут на себя организационные и юридические вопросы. Узнать больше по этому вопросу и получить поддержку можно в М2. 

Для покупателя — вычет, для продавца — налог
Альтернативная сделка требует уплаты налога. Покупка и продажа объектов проходит одновременно, но на законном уровне это разные процессы. Поэтому продавец должен уплатить 13% НДФЛ, если объект был во владении до 5 лет. У нас на сайте вы можете найти статьи с подробным описанием законов и способов экономии.
А покупатель в сделке получает налоговый вычет до 260 тысяч рублей. Можно получить вычет на проценты при покупке недвижимости в ипотеку.

источник фото - freepik.com
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Теги:
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