И снова здравствуйте, любимые киногерои — Wink.ru представляет календарь премьер в июле Культура и отдых

В июле актеры из любимого проекта "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) снова появятся на Wink.ru — в не менее захватывающем фильме о том, как снимался главный российский сериал последних лет. Также подписчиков онлайн-кинотеатра ждет встреча сразу с шестью Аннами Карениными в документальном расследовании о самом киношном романе Льва Толстого. Неунывающий и бессмертный бизнесмен Борис вновь скажет: "И снова здравствуйте!" (18+) — уже в третьем сезоне криминально-комедийного сериала. А еще голосом Ольги Бузовой заговорит главная героиня пикантной французской комедии "Дождь из мужчин" (18+). Ну и весь июль выходят новые серии авантюрной детективной драмы "Чистые" (18+), которая рассказывает о приключениях талантливых куртизанок в Петербурге периода Серебряного века. Этот сериал доступен только в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Более 23 миллионов зрителей и два десятка наград на авторитетных фестивалях — только часть достижений сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+). Документальный фильм о создании главного феномена российского кино последних лет — это история, рассказанная режиссером и соавтором сценария Жорой Крыжовниковым, автором сценария Андреем Золотаревым и актерами Леоном Кемстачем, Славой Копейкиным, Рузилем Минекаевым, Анной Пересильд, Иваном Янковским и Сергеем Буруновым. Почему Жора Крыжовников уделял особое внимание деталям, как снимались масштабные сцены драк и что всегда было в кармане Пальто, героя Леона Кемстача, — самые простые из тех секретов, что мы узнаем о съемках уже культового проекта. Дата премьеры будет объявлена дополнительно.

Уже 1 июля можно собраться всей семьей, чтобы посмотреть сразу две премьеры. Документальный фильм "Гагарин. Второй виток вокруг Земли" (12+) рассказывает о событиях уже после первого полета человека в космос. По приземлению Юрий Гагарин стал всемирной знаменитостью и получил приглашения посетить множество стран (раньше он никогда не был за границей). Ведущий Валдис Пельш рассказывает о мировом турне прославленного космонавта в начале 1960-х. В первый день месяца также станет доступен бельгийский фэнтези-мультфильм "Отважный Бим и пернатые колокольчики" (6+). Перед большим праздником колокольчики собираются вместе, чтобы посостязаться в ловкости и отваге. Победителей ждет необыкновенно важная миссия — путешествие в Рим за магическим эликсиром, пробуждающим весну. Удача улыбается Биму и его друзьям. Прежде чем доставить волшебный трофей, им придется вступить в схватку с грозной соперницей Авророй и бандой хулиганов.

4 июля в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и "Кинопоиск" появятся первые эпизоды третьего сезона комедийно-криминального сериала "И снова здравствуйте!" (18+) с Андреем Мерзликиным в главной роли. Борис — бывший решала, который работал на криминального босса Анатолия Владимировича (Алексей Серебряков). Но мечтал он совсем о другом: завязать, открыть кондитерскую и мирно жить с женой Мариной (Аглая Тарасова). Но в тот же день, как Борис увольняется, его убивают. Вскоре он приходит в себя… в морге и знакомится с Артёмом (Денис Власенко) — студентом-медиком, проходящим практику. Борис хочет выяснить, кто его убил и украл все сбережения. На пути к разгадке он периодически гибнет и воскресает, а Артёму приходится снова и снова приводить его в порядок.

6 июля состоится премьера французской комедии "Дождь из мужчин" (18+). Главную героиню — милую и немного сумасбродную Ирис — озвучила Ольга Бузова. У Ирис есть всё, о чем можно только мечтать: безупречный муж, две дочери, собственный стоматологический кабинет, в котором отбоя нет от пациентов, чудесная квартира и верные друзья. Но уже много лет между супругами нет близости. Незнакомка советует героине завести любовника с помощью мобильного приложения. Стоит Ирис пройти регистрацию, как на нее обрушивается дождь из молодых, зрелых, брутальных и романтичных мужчин.

7 июля вслед за ромкомом выходит суровое мужское кино — закрученный триллер с Люком Эвансом, Алексом Петтифером и Рори Калкиным. Фильм "Пять фунтов искупления" (18+) рассказывает историю Адама, который только что вышел на свободу после срока за убийство. Его бывшая девушка Донна не хочет иметь с ним ничего общего и запрещает общаться с их ребенком Джимми. Но все же Адам пытается найти общий язык с сыном, не раскрывая при этом, кто он такой. Тем временем местный криминальный авторитет Лефф старается посвятить в семейный бизнес племянника Майка, который мечтает быть музыкантом. А где-то поблизости Илай, брат убитого Адамом человека, копит злость, подначиваемый собственной матерью. Напряжение нарастает, чтобы порадовать любителей жанра среди подписчиков Wink.ru.

11 июля поклонников фильмов ужасов ждет долгожданная премьера "Винни-Пух: Кровь и мед" (18+). После событий первого фильма Винни-Пух и Пятак больше не могут продолжать охотиться в Стоакровом лесу. Очередное предательство Кристофера Робина, раскрывшего миру их существование, ставит под угрозу не только их дом, но и жизни. Вот только звери больше не намерены прятаться в тени и вместе с друзьями Совенком и Тигрой отправляются в город, чтобы навести в нем свои кровавые порядки.

12 июля в цифровой прокат выходит продолжение популярной неортодоксальной франшизы "Непослушники" (18+). Дима — уже не Димонстр, а вполне успешный менеджер по продажам в автосалоне, Саша Черный — добропорядочный монах в тихой обители у отца Анатолия. Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят детдомовских "непослушников": двух братьев и двух сестер. Неоднократные побеги и мелкие кражи приводят к тому, что ребят могут отправить в место куда более суровое, чем детский дом. Следователь не хочет ломать им жизнь и дает последний шанс — привозит их к отцу Анатолию, надеясь, что если тому удалось перевоспитать Димонстра и Сашу Черного, то с маленькими детьми тем более получится. Но как же он ошибается. Обстоятельства потребуют принятия недетских решений. В ролях Виктор Хориняк, Юрий Кузнецов, Гоша Куценко, Екатерина Новокрещенова, Никита Конкин и другие.

13 июля запланирован подарок для поклонников фантастики — венгерско-словацкий мультфильм "Белое пластиковое небо" (18+). В 2023 году фэнтези-мелодрама участвовала в Берлинском кинофестивале и была номинирована на премию Европейской киноакадемии в категории "Лучший анимационный фильм". В 2123 году Земля превратилась в мертвую пустыню, лишившись флоры и фауны. Выжившие люди теснятся в городах под защитой огромных куполов. Чтобы поддерживать существование цивилизации, по достижении 50 лет люди отправляются в лаборатории, где в них вживляют семена, которые трансформируют человеческие тела в деревья. Однако Нора, жена психотерапевта Стефана, подает заявку на добровольную имплантацию всего в 32 года, не сумев справиться с потерей ребенка. Стефан не готов принять выбор супруги и проникает в лабораторию, чтобы ее спасти.

15 июля станет доступен комедийный боевик "Пацан против всех" (18+) производства кинематографистов Германии, США и ЮАР. В постапокалиптическом городе правит династия, которая раз в год устраивает ТВ-шоу с показательной казнью. Однажды жизни лишают родителей маленького мальчика. Пацан, из-за травмы потерявший слух и речь, чудом выживает в джунглях, где встречает таинственного Шамана — изгоя и знатока боевых искусств. После суровых тренировок повзрослевший Пацан наконец отправляется в родные места, чтобы отомстить деспотам. Безмолвный боец мечтает предотвратить очередную казнь и его ждет грандиозная битва. Безбашенный экшен в эстетике боевиков 1980-х с Биллом Скарсгардом и Фамке Янссен специально для подписчиков Wink.ru.

17 июля в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и KION состоится премьера шестисерийного докуфикшена "Тайны Карениной" (18+). Зрители пройдут шаг за шагом все загадочные обстоятельства жизни героини: от брака с Карениным и знакомства с Вронским до страшной смерти на станции Обираловка. Хронологически прослеживаются судьбы всех важных героев романа и их роли в истории Анны. Распутать этот клубок тайн помогут эксперты в области литературы и культуры России XIX века — Павел Басинский и Фекла Толстая, праправнучка писателя. По сюжету известные актеры проходят пробы в фильм по самому экранизируемому роману Льва Толстого. Все грани Анны Карениной будут воплощать сразу шесть актрис (Софья Володчинская, Анастасия Дворянская, Полина Гухман, Анастасия Мишина, Анастасия Куимова, Анастасия Крылова) — по числу прототипов, с которых Лев Толстой писал свою героиню. Все они разные, но каждая дала Анне какую-то важную черту. Проходя кастинг и готовясь к роли, актеры погружаются в исследование судеб прототипов и пытаются ответить на вопрос, кто из героев романа виноват в самоубийстве Анны и почему персонажи настолько современны и близки нам.

Фото предоставлены ПАО "Ростелеком"

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