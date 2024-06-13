"Нижэкотранс" поставит 30 трамваев "МиНиН" в Екатеринбург Экономика

Нижегородско-белорусское предприятие по производству электротранспорта "Нижэкотранс"поставит в Екатеринбург 30 трамваев "МиНиН".

Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом заявил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в ходе проведения учебного модуля программы DPA "Эффективное региональное и муниципальное управление" 28 июня.

"Контракт на поставку трамвайных вагонов был заключен на этой неделе", - пояснил Поляков.

Замгубернатора напомнил, что Нижний Новгород сам столкнулся с проблемой поставки трамваев в 2022 году.

"В стране всего 1,5 производителя трамваев, а импортные заказать не получилось из-за известных событий. Поэтому мы создали собственное предприятие в Ворсме на базе старого транспортного предприятия", - добавил замглавы региона.

Ранее сообщалось, что "Нижэкотранс" выполнит контракт на сборку 62 электробусов.