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Экономика

"Нижэкотранс" поставит 30 трамваев "МиНиН" в Екатеринбург

28 июня 2024 17:32  [77] Экономика

Нижегородско-белорусское предприятие по производству электротранспорта "Нижэкотранс"поставит в Екатеринбург 30 трамваев "МиНиН".

Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом заявил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в ходе проведения учебного модуля программы DPA "Эффективное региональное и муниципальное управление" 28 июня. 

"Контракт на поставку трамвайных вагонов был заключен на этой неделе", - пояснил Поляков. 

Замгубернатора напомнил, что Нижний Новгород сам столкнулся с проблемой поставки трамваев в 2022 году. 

"В стране всего 1,5 производителя трамваев, а импортные заказать не получилось из-за известных событий. Поэтому мы создали собственное предприятие в Ворсме на базе старого транспортного предприятия", - добавил замглавы региона.

Ранее сообщалось, что "Нижэкотранс" выполнит контракт на сборку 62 электробусов.

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай
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