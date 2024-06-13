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Политика

Программа "Эффективное региональное и муниципальное управление" открылась в Нижегородской области

28 июня 2024 18:27  [88] Политика

Фото: Алексей Чугунов

Образовательная программа "Эффективное региональное и муниципальное управление" открылась в правительстве Нижегородской области, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Проект направлен на эффективное решение вопросов местного значения для сотрудников госорганов и органов местного самоуправления. В программе принимают участие 40 слушателей - это руководители государственных и муниципальных органов и учреждений и директора крупных предприятий. 

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем выступлении перед участниками проекта подробно рассказал о деятельности Регионального совета, который создан, в том числе, для оперативной связи с муниципалитетами. 

"Это аналог Госсовета, один из важных инструментов управления регионом. На заседаниях Регсовета правительство Нижегородской области готовит решения именно для муниципалитетов", - пояснил Поляков.

Ранее сообщалось, что второй поток "Школы молодого руководителя" стартовал в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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