Оксфорд 600D: основные характеристики материала и плюсы

Оксфорд 600D – уникальная ткань, которая с каждым днем становится все популярнее. Ее активно используют в самых разных сферах. К примеру, из нее шьют спортивную одежду, используют при производстве мебели, а также делают снаряжение, которое активно используется любителями активного отдыха.

Основной особенностью материала считается особый способ переплетения нитей. Чтобы добиться непроницаемости, материал обрабатывают специальными составами.

История появления материала

Про данный материал можно говорить долго. Появился он в 19-м веке и впервые его использовать стали в Шотландии. Если обычная ткань имеет стандартное плетение, то у оксфорда ткани переплетаются особым образом. В результате удается получить красивый узор, который сразу же бросается в глаза. Рельефная поверхность позволяет создавать красивые и стильные вещи.

На первых порах специалисты использовали только хлопок. В составе ткани не было дополнительных веществ. Из материала шили рубашки, которые были приятны к телу.

Рубашки пришлись по душе и студентам, которые учились в Оксфордском университете. С тех пор ткань стали называться «оксфорд».

В 20-м веке ткань распространилась по другим странам. Специалисты, которые занимались производством, стали мешать хлопок с другими материалами. В составе оксфорда стала появляться синтетика, нейлон и другие материалы. Наличие других тканей сделало оксфорд износостойким.

Позже специалисты разработали полностью синтетический вариант, который позволил шить из нее не только одежду, но и другие изделия.

Основные характеристики материала

После того, как материал стали обрабатывать химическими составами, ткань стала использоваться шире. К основным характеристикам материала можно отнести следующие:

Не пропускает воду;

Не боится открытого огня;

Не боится контакта с агрессивными веществами.

Современный вариант оксфорда не стоит даже сравнивать с классическим вариантом. Технология плетения позволила добиться уникальности ткани. Волокна плотно переплетаются друг с другом и получается плотная материя, которая не пропускает пыль и грязь.

К основным достоинствам мы отнесем следующие:

Материал прочный и прослужит долгое время. Ткань не теряет своих свойств при разных температурах. Волокна не протираются и изделие сохраняет форму на протяжение долгого времени. Цена. Стоимость оксфорда невысокая. В процессе эксплуатации не потребуется какой-то особый уход. Используется довольно широко. С каждым годом увеличивается сфера применения и специалисты создают разнообразные изделия.

Фото предоставлено ООО «ОТК ТКАНКА» tkanimoskva.ru

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