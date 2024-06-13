Нижегородские компании получили микрозаймы на 360 млн рублей в 2024 году Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

АНО "Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области" (ГосМФО) выдала предпринимателям 127 льготных займов на сумму 362 млн рублей за шесть месяцев 2024 года, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

ГосМФО работает в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Государственные займы помогают малому и среднему бизнесу стабильно развиваться. Предприниматели могут выбрать любую из восьми программ финансирования, действующих в регионе. Льготное финансирование помогает предпринимателям закупать оборудование и транспорт, модернизировать производство, пополнять оборотный фонд, расширять штат сотрудников и рефинансировать текущие кредиты",- сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Компании могут оформить заем на сумму от 50 тысяч до 5 млн рублей по ставке от 1% до 10% годовых. Размер процентной ставки зависит от наличия или отсутствия залога и поручителя, а также места регистрации.

Также в числе приоритетных категорий – заслуженные предприниматели Нижегородской области, экспортеры, социальные предприниматели, производители импортозамещающей или биотехнологической продукции, ESG-ориентированные компании и компании, помогающие участникам СВО, а также участники нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Производительность труда".

Напомним, предприятие в Павлове получит 20 млн рублей на обновление станков.