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Что интересного можно увидеть в Мурманске?

03 июля 2024 15:26  [55]

Мурманск — довольно молодой город. Его стали активно застраивать только в советское время. Люди видели, как появлялись первые многоэтажки, скверы и парки, строились многочисленные здания.

Сегодня в городе есть на что посмотреть. Музеи Мурманска приглашают всех желающих, чтобы рассказать об истории города и показать экспонаты, которые навсегда останутся в памяти. Помимо выставок и военно-исторических музеев, гости города смогут заглянуть в интересные музеи.

Отдых в Мурманске: что посмотреть?

Конечно, в Мурманске не так много достопримечательностей, как в старинных городах нашей страны. Но тут тоже есть на что посмотреть. Если получиться сюда приехать, то обязательно стоит побывать в следующих местах:

1. Арктика – царство мороза и вечного льда

Наверное, нет такого человека, который бы не хотел побывать на Северном полюсе. Если приехать в Мурманск, то добраться до Арктики не составит труда.

Туристы могут полюбоваться на вечные снега, понаблюдать за экосистемой региона и посмотреть на льды, которые никогда не тают.

2. Саамская деревня – самобытность и особые взгляды на жизнь

Если есть желание познакомиться с образом жизни местного населения, то обязательно стоит съездить на Кольский полуостров. Небольшая деревушка «Самь-сыйт» приглашает всех желающих.

Саамы – коренной народ, могут рассказать немало всего интересного. Туристы могут узнать, как устроен быт, прокатиться на собачьих упряжках и весело провести время.

Посещение такой деревушки оставит приятное впечатление. Гости могут купить красивые амулеты, которые приносят счастье и даруют здоровье.

3. Кладбище кораблей – достопримечательность с особой атмосферой

Если получится побывать в Териберке, то обязательно стоит заглянуть на Кладбище кораблей. Туристы попадут в особый мир, где время остановилось. Все новое и современное кажется инородным.

Люди, в современной одежде и с гаджетами портят всю картину. В теплое время года тут много туристов. Они фотографируются на фоне кораблей, слушают истории. Данная достопримечательность неоднозначная и нравится не всем. Но, если есть время, то сюда стоит приехать, чтобы задуматься о жизни и понять, что нет ничего вечного.

4. Ловозеро – место, которое притягивает внимание туристов

Ловозерские тундры — природная достопримечательность, которая расположилась на Кольском полуострове. Местные жители любят это место и советуют каждому туристу тут побывать. Перед глазами предстают красивые пейзажи, которые позволяют сделать огромное количество снимков.

5. «Яйца драконов» - уникальный пляж, по которому стоит прогуляться

«Яйца драконов» - неофициальное название пляжа. Его так назвали местные жители. Все дело в том, что весь пляж завален огромными камнями. Они были образованы водой и имеют форму яйца.

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