В нижегородских вузах продолжается прием заявок на получение стипендии Эн+ Бизнес

Фото: предоставлено ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация»

В ведущих университетах Нижнего Новгорода продолжается прием заявок на получение стипендии от российского энерго-металлургического холдинга Эн+. Стипендиальная программа Эн+/Русал направлена на поддержку талантливой молодежи и предоставляет студентам возможность получить финансовую помощь для продолжения своего образования. Документы для участия в программе можно подать до 17 июля 2024 года.

Среди нижегородских вузов, участвующих в программе, – Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева и Балахнинский филиал «Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского». На стипендию могут рассчитывать студенты-очники из этих учебных заведений, обучающиеся на 2-6 курсах по таким направлениям, как энергетика, металлургия, медицина, педагогика, горное дело. При отборе учитываются выдающиеся академические достижения, опыт участия в олимпиадах или волонтерских движениях и активное участие в научной и общественной жизни университета.

177 победителей со всей России, имена которых будут объявлены в сентябре, получат от компании стипендию в размере от 10 до 25 тысяч рублей в месяц в зависимости от курса. Это уникальная возможность для молодых специалистов получить признание и поддержку одного из ведущих предприятий в области энергетики и промышленности.

«Очень важно поддерживать талантливых студентов, которые нацелены на профессиональное развитие и результат, активно занимаются научной деятельностью. Отлично, что в Эн+ такая возможность есть. Для нашей компании важно в сотрудничестве с ведущими вузами региона находить молодых и перспективных специалистов, которые уже определились с будущей профессией и готовы решать серьезные задачи на реальном производстве», – сказал генеральный директор ГК «Волгаэнерго» (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко.

Для участия в конкурсном отборе студенту необходимо заполнить анкету, зарегистрироваться на корпоративном портале Стипендиальная Программа для Студентов | РУСАЛ и Эн+ Групп (enplusrusal.ru) и подать заявку до 17 июля 2024 года.

Напомним, что первый набор стипендиатов состоялся в 2021 году. Эн+ постоянно расширяет список вузов и ссузов, участвующих в стипендиальной программе, их число по России уже достигло 57. Помимо стипендий, для участников программы предусмотрены дополнительные меры поддержки, включая участие в профессиональных конференциях, годовую подписку на профильную электронную библиотеку, доступную на карьерном портале UNIVER, стажировки и экскурсии на предприятия компаний Эн+ и РУСАЛа. Приоритет развитию такой программы задал основатель компании Эн+ Олег Дерипаска.

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