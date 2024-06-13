Клиентам ВТБ Лизинг доступны коммерческие электромобили Brock со скидкой до 800 000 рублей Бизнес

ВТБ Лизинг объявляет о запуске специальных условий на коммерческие электромобили Brock. Производство этих электрокаров стартовало в сентябре прошлого года на Калининградском заводе "Автотор" в сотрудничестве с китайской компанией Foton Motor. Выгодные условия финансирования доступны юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на две модели электрокаров Brock е75 и Brock e160. Скидки действуют до 31.08.2024.

Лизинговая компания поддерживает развитие экологичных видов транспорта и предлагает своим клиентам различные варианты финансирования электрокаров: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами и без переплат за лизинг. Дополнительно клиенты компании, работающие на ОСН, могут сэкономить за счёт налоговых преференций, которые позволяют вернуть до 40% от стоимости машины по договору лизинга.

Пример выгодного расчёта на лизинг коммерческого электромобиля Brock e75. При оформлении транспортного средства в лизинг можно получить скидку 400 000 рублей. Ежемесячная нагрузка на бюджет предприятия составит 99 094 рублей при условии внесения аванса 49% и сроке лизинга 7 лет. При этом можно сэкономить на налогах более 4 000 000 рублей.* Brock e75 имеет литий-железно-фосфатный тип батареи ёмкостью 81 кВт/ч. Автомобиль на полной зарядке с постоянной скоростью сможет проехать до 300 км. Максимальная мощность двигателя – 115 кВт. Полная масса автомобиля составляет 7,5 т.

Brock e160 можно приобрести в лизинг по сниженной цене со скидкой 800 000 рублей. В таком случае, если оформить технику в лизинг на 7 лет с авансом 49%, ежемесячный платеж составит 202 114 рублей. Компании на ОСН смогут дополнительно сэкономить на налогах более 8 350 000 рублей.* Этот электрокар имеет максимальную мощность двигателя 160 кВт. Его полная масса достигает 16 т, а ёмкость батареи составляет 246 кВт/ч. Автомобиль на полной зарядке также сможет преодолеть до 300 км.

Используемые в электромобилях решения оптимизированы для коммерческого использования в широком диапазоне нагрузок и климатических условий. Электрогрузовики Brock характеризуются высокой эффективностью и надёжностью. Они могут быть привлекательным вариантом для компаний, которые заинтересованы в снижении расходов на топливо, уменьшении вредных выбросов и шумового фона в городах.

Подать заявку на лизинг электромобилей Brock можно в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании: 8 800 551 19 18.

*Указаны предварительные расчеты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна компаниям на ОСН. Стоимость техники действительна на 01.07.2024.

Фото предоставлено АО ВТБ Лизинг

Реклама. АО ВТБ Лизинг. ИНН 7709378229