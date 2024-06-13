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Общество

МегаФон прокачал связь в Выксе

05 июля 2024 12:54  [109] Общество

Инженеры оператора модернизировали существующие и запустили новые базовые станции, благодаря чему средняя скорость мобильного интернета для жителей Выксы Нижегородской области и его пригорода теперь составляет более 40 Мбит/с. Это позволяет с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами, вести прямые трансляции, пересылать видео и фото. Улучшения параметров связи могут почувствовать около 50 тысяч человек.

Техническая служба компании поработала над надежностью голосовой связи и передачи данных в центральной части города, где обычно проходят массовые мероприятия. Летом здесь будут отмечать День металлурга. Сопровождается празднование фестивалем, который собирает гостей со всей Нижегородской области и сотни туристов из других регионов страны. Он проходит уже 13 лет, за последние три года, по словам организаторов, поток туристов удвоился.

При модернизации базовых станций специалисты МегаФона задействовали высокочастотный диапазон спектра – он обеспечивает высокую скорость передачи данных и повышенную емкость сети. Это позволит одновременно большему числу абонентов звонить и выходить в интернет с мобильных устройств, что особенно важно в период пиковых нагрузок на сеть.

"Внутренний туризм в нашем регионе развивается ускоренными темпами. В Выксе есть, что посмотреть детям и взрослым, людям творческим, любителям истории и фанатам индустриального туризма. Наша задача – сделать так, чтобы все гости чувствовали себя комфортно и даже при повышенных нагрузках на сеть могли оставаться на связи и делиться уникальными кадрами с друзьями и близкими", – говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Технические мероприятия также прошли в селе Борковка и поселке Ближне-Песочное, которые входят в состав городского округа Выкса. В Борковке находится один из самых современных в области сельских домов культуры – он был построен 10 лет назад, в его секциях и кружках занимаются около 500 детей и взрослых. Ближне-Песочное, где сейчас проживают почти три тысячи человек, знаменито тем, что именно здесь были обнаружены залежи железной руды, которую использовали на своих заводах представители старейшей династии оружейников и основатели Выксы братья Баташевы. Железорудный завод они построили здесь в 1757 году. Сейчас это один из лидеров трубного и колесопрокатного производства в России, входящий в Объединенную металлургическую компанию.

Фото пресс-службы МегаФона

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Теги:
Выксунский г.о. Мегафон Связь
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