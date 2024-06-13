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Политика

Юрий Шалабаев занял третье место в медиарейтинге среди мэров городов ПФО

05 июля 2024 16:43  [61] Политика

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев занял третье место в медиарейтинге глав столиц субъектов Приволжского федерального округа в июне 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба компании "Медиалогия".

Лидером медиарейтинга стал глава города – председатель Гордумы Казани Ильсур Метшин. Второе место досталось мэру Ульяновска Александру Болдакину.

По данным авторов рейтинга, самым популярным у медиа событием стало то, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел смотр 20 новых мини-погрузчиков, которые специально закупили для уборки узких городских улиц и тротуаров. В своем Тelegram-канале мэр столицы Приволжья сообщал о подготовке водооткачивающей техники дорожными и коммунальными службами из-за затяжных дождей.

Также в СМИ упоминалось, что Юрий Шалабаев вручил 10 грантов по 1 млн рублей школам и детсадам Нижнего Новгорода, победившим в конкурсе на лучшую программу развития и самые высокие результаты образовательной деятельности.

Помимо этого, освещалась рабочая встреча Юрия Шалабаева с руководителем нижегородского отделения посольства Белоруссии Олегом Дикуном по вопросам сотрудничества.

В медиарейтинг, составляемый компанией "Медиалогия", входят действующие главы столиц и главы администраций столиц субъектов ПФО на время составления рейтинга. Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 93 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Напомним, в начале июня Юрий Шалабаев протестировал новый мини-трактор для уборки улиц.

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Теги:
Рейтинг Юрий Шалабаев
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