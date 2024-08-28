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Эквайринг для ИП: как упростить бизнес и повысить прибыль

04 сентября 2024 10:17  [296]

Интернет-эквайринг — самое удобное решение для работы с онлайн-платежами. Благодаря этому сервису индивидуальные предприниматели могут принимать безналичные оплаты от клиентов на сайте. Это значительно повышает лояльность целевой аудитории — никаких очередей и проблем с разменом налички.

Онлайн-эквайринг для ИП имеет и другие преимущества:

  • повышение эффективности воронки продаж;
  • рост среднего чека;
  • расширение клиентской базы;
  • безопасность и удобство расчетов;
  • повышение скорости обслуживания;
  • экономия на инкассации;
  • возможность работы по предоплате.

Клиенты ЮKassa отмечают, что такая форма оплаты способствует росту дохода в среднем на 22%. При этом сумма среднего чека может увеличиться на 50%.

Как эквайринг влияет на бизнес

Интернет-эквайринг позволяет автоматизировать многие бизнес-процессы. В частности:

  • осуществление реккурентных платежей: нужная сумма с определенной периодичностью списывается со счета клиента (например, за подписку на онлайн-сервис);
  • формирование счетов на оплату.

Возможность безналичной оплаты привлекает покупателей. По статистике, только 30% россиян оплачивают покупки наличкой. Остальные 70% везде расплачиваются по безналу. Поэтому торговые точки, где нет терминала, теряют огромное количество потенциальных клиентов.

ИП, заключившие договор с ЮKassa, могут продавать товары и услуги в кредит (с помощью сервиса «Покупки в кредит» от Сбера). Это огромный плюс для компаний, которые реализуют дорогостоящую продукцию. Банк переводит всю стоимость товара/услуги на расчетный счет. А покупатель погашает задолженность в соответствии с установленным графиком (с учетом процентов).

Возможность растянуть платежи во времени мотивирует клиентов покупать сопутствующие товары, которых изначально не было в планах. Такой формат оплаты — эффективный маркетинговый инструмент, позволяющий привлечь новых потребителей, которым раньше товары и услуги были недоступны.

Какие конкурентные преимущества получают ИП, которые пользуются эквайрингом

Заключив договор с ЮKassa, индивидуальные предприниматели могут:

  • принимать оплату, поступающую более чем десятью способами;
  • тратить деньги с расчетного счета уже на следующий день после того, как клиент совершил платеж;
  • «замораживать» денежные средства при осуществлении платежной транзакции;
  • оформлять частичные или полные возвраты.

После установки платежного модуля компании проще автоматизировать работу с поступлениями. Благодаря этому улучшается сбор аналитики, а ведение учета становится проще.

Как подключить эквайринг

Чтобы упростить ведение бизнеса и увеличить прибыль, достаточно просто пройти процедуру подключения. Пошаговая инструкция:

  • заполнить заявку: на все интересующие вопросы ответит персональный менеджер;
  • подписать договор в личном кабинете: достаточно скана/фото паспорта руководителя компании;
  • подключить оборудование, интегрировать его с онлайн-кассой и проверить корректность работы.

У ЮKassa разработаны готовые решения для большинства платежных систем, поэтому помощь IT-специалистов для установки модуля на сайт не понадобится.

Размер комиссии зависит от способа оплаты. Еще учитывается количество терминалов и оборот компании: чем больше продаж за месяц, тем выгоднее тариф.

Реклама. ООО НКО «Юмани». ИНН 7750005725 yookassa.ru. Лицензия Банка России № 3510‑К 

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