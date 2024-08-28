Эквайринг для ИП: как упростить бизнес и повысить прибыль

Интернет-эквайринг — самое удобное решение для работы с онлайн-платежами. Благодаря этому сервису индивидуальные предприниматели могут принимать безналичные оплаты от клиентов на сайте. Это значительно повышает лояльность целевой аудитории — никаких очередей и проблем с разменом налички.
Онлайн-эквайринг для ИП имеет и другие преимущества:
Клиенты ЮKassa отмечают, что такая форма оплаты способствует росту дохода в среднем на 22%. При этом сумма среднего чека может увеличиться на 50%.
Интернет-эквайринг позволяет автоматизировать многие бизнес-процессы. В частности:
Возможность безналичной оплаты привлекает покупателей. По статистике, только 30% россиян оплачивают покупки наличкой. Остальные 70% везде расплачиваются по безналу. Поэтому торговые точки, где нет терминала, теряют огромное количество потенциальных клиентов.
ИП, заключившие договор с ЮKassa, могут продавать товары и услуги в кредит (с помощью сервиса «Покупки в кредит» от Сбера). Это огромный плюс для компаний, которые реализуют дорогостоящую продукцию. Банк переводит всю стоимость товара/услуги на расчетный счет. А покупатель погашает задолженность в соответствии с установленным графиком (с учетом процентов).
Возможность растянуть платежи во времени мотивирует клиентов покупать сопутствующие товары, которых изначально не было в планах. Такой формат оплаты — эффективный маркетинговый инструмент, позволяющий привлечь новых потребителей, которым раньше товары и услуги были недоступны.
Заключив договор с ЮKassa, индивидуальные предприниматели могут:
После установки платежного модуля компании проще автоматизировать работу с поступлениями. Благодаря этому улучшается сбор аналитики, а ведение учета становится проще.
Чтобы упростить ведение бизнеса и увеличить прибыль, достаточно просто пройти процедуру подключения. Пошаговая инструкция:
У ЮKassa разработаны готовые решения для большинства платежных систем, поэтому помощь IT-специалистов для установки модуля на сайт не понадобится.
Размер комиссии зависит от способа оплаты. Еще учитывается количество терминалов и оборот компании: чем больше продаж за месяц, тем выгоднее тариф.
Реклама. ООО НКО «Юмани». ИНН 7750005725 yookassa.ru. Лицензия Банка России № 3510‑К
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+