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Осенние букеты: какие они?

06 сентября 2024 16:18  [72]

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Осень уже вступила в свои права и флористы стали создать цветочные композиции, которые имеют черты данного сезона. Если заглянуть в «Цветочный Базар», то можно будет с легкостью подобрать шикарную композицию и порадовать своих близких.

В каких-то регионах по-прежнему солнечно, а где-то уже зарядили дожди. Цветы станут настоящим спасением и напомнят, что теплое и беззаботное лето прошло. Осенние композиции представлены довольно широко и собрать красивый букет можно из сезонных цветов. Он получится ярким и красивым.

В осенних букетах нет декоративной зелени. Только натуральные растения, которые цветут в округе. В букетах редко встречаются зеленые веточки или листья, но если они есть, то выполняют роль контрастного элемента, который отвлекает от буйства красок.

Флористы любят играть красками. Они экспериментируют с фактурой, создают букеты в разной цветовой гамме и, то, что совместить не получалось, начинает играть совершенно другими красками и выглядит шикарно. Доставка цветов в Иркутске позволяет устроить сюрприз любимому человек и порадовать его в тот момент, когда он даже и не ждет.

Осень мы начинаем с цветов, которые дарим любимым учителям. На 1-е сентября практически каждый ученик несет красивый букет педагогу. Упор делается на традиционные и небольшие букетики. Основа букета – это георгины, астры и хризантемы. Что касается роз – то это классика.

Осень – это время свадеб. Флористы и тут решили всех удивить. Уже давно в прошлое ушли стандартные букеты. Современные букетики можно считать оригинальными. Они насыщены разными цветами, а в качестве дополнения выступают веточки деревьев, желтые листья, а также декоративные элементы, которые найти проще простого.

Яркий букет не будет смотреться инородно. Он подчеркнет красоту невесты.

Осенний букет может быть выполнен по-разному. К примеру, шикарно будет смотреться цветочная композиция в корзине. Такой презент можно преподнести на любой праздник. Составляя такой букет, специалисты используют не только осенние цветы, но и добавляют сухоцветы.

Сегодня в моде комбинированные букеты. Цветы отлично сочетаются с фруктами и овощами. Такую корзину можно преподнести абсолютно любому человеку и не обязательно искать повод.

Классикой можно считать композиции в шляпной коробке. Букеты в Иркутске можно приобрести без каких-либо проблем. Что касается шляпных коробок, то такие композиции выбирают те, кто направляется на какое-то мероприятие. Цветочки не завянут и будут радовать получателя еще ни один день.

Чтобы сформировать красивый букет, флористы обращают внимание на яркие цветы, разноцветные листья и веточки различных растений. Чтобы букет выглядел презентабельно, его украшают лентами или бантами.

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