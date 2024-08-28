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Как правильно выбрать диски для внедорожника

10 сентября 2024 15:44  [59]

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При установке нестандартных шин на авто понадобятся и соответствующие колесные диски. При выборе дисков учитывают следующие характеристики: материал, габариты, вылет. Диски бывают также штампованными, литыми и коваными.

Рассмотрим все варианты и выясним, какие диски будут оптимальным выбором.

Штампованные

Достоинства таких дисков:

  • Прочность. Этот показатель крайне важен для поездок по пересеченной местности. Если при движении по экстремальным трассам пробьет покрышку, сам диск не деформируется. А если это и произойдет, выправить их не составит труда.
  • Можно использовать реечный домкрат или лифт-мейт без риска повредить покраску. На основе штамповки в мастерских делают диски с бедлоками.

Есть и недостатки — усиленные стальные диски по цене не уступают литым, при этом они тяжелее алюминиевых. Еще один недостаток — низкая устойчивость к коррозии.

Штампованные диски выбирают владельцы внедорожников, которые чаще ездят по грунтовым дорогам, щебню и другим сложным поверхностям.

Литые

Диски из легких алюминиевых сплавов легче штампованных, эффектно и стильно смотрятся. Из минус в том, что при значительных нагрузках они не гнутся, а ломаются, при этом самостоятельному и оперативному ремонту после этого уже не подлежат.

Такой вариант подойдет автовладельцам, которые редко ездят по экстремальным дорогам: значительных нагрузок и ударов литье не выдержит

Кованые

Их тоже делают из алюминия, но технология производства принципиально иная. Такие диски сочетают прочность и легкость. Это значит, что маневренность и управляемость внедорожника улучшается, снижается расход топлива. При этом не придется опасаться каждой кочки на дороге.

У кованых дисков есть минус — высокая цена. При этом прочность и жесткость изделий требует установки высокопрофильных шин, а это значит, уровень комфорта будет несколько ниже.

Параметры диска

Ширина должна составлять 2/3 от ширины колесной резины. Такая пропорция обеспечивает комфортную езду по бездорожью, болотистой местности и мягкому грунту.

Эксперты советуют также выбирать диски для внедорожника с незначительным отклонением от штатных параметров вылета. Чем больше вылет, тем выше нагрузка на ступичные подшипники. Но при этом важно, чтобы более широкие и высокие колеса не задевали кузов и элементы подвески авто. Идеальное соотношение можно найти, примеряя различные диски с уже подобранной шиной.

Выбор дисков для внедорожника зависит от многих факторов — особенностей подвески, условий эксплуатации транспорта. Если вы хотите подобрать идеальный комплект, стоит обратиться к профессионалам, которые выберут лучший вариант с учетом всех значимых обстоятельств.

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