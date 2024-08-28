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Бизнес

Клиентам ВТБ Лизинг доступны экскаваторы-погрузчики от "ТД Профессионал" со скидками до 776 000 рублей

12 сентября 2024 12:39  [6] Бизнес

ВТБ Лизинг совместно с "ТД Профессионал" предлагают на выгодных условиях оформить в лизинг экскаваторы-погрузчики. Клиенты компании могут приобрести востребованную в строительстве и производственной деятельности технику разных марок с преимуществом от рекомендованной розничной цены до 776 000 рублей.

Для удобства клиентов действуют гибкая настройка подходящих параметров финансирования и индивидуальные графики платежей. Компании на общей системе налогообложения могут сэкономить до 40% от стоимости техники за счёт снижения налогооблагаемого дохода и возврата НДС со всех лизинговых платежей.

Приобрести в лизинг экскаватор-погрузчик Cukurova 888XG можно со скидкой более 500 000 рублей. При этом его стоимость c учётом дисконта будет равна 12 100 000 рублей. При оформлении техники в финансовую аренду с авансом 49% сроком на 7 лет ежемесячный платеж составит от 172 658 рублей, а выгода по налогам за весь срок лизинга достигнет 6 811 100 рублей.*

Экскаватор-погрузчик Shanmon 388T доступен со скидкой 776 000 рублей по стоимости 6 624 000 рублей. При оформлении в лизинг ежемесячный платеж составит 94 518 рублей, а экономия за счёт налоговых преференций – 3 728 768 рублей. Экскаватор-погрузчик Профессионал PB 388H на тех же условиях лизинга с учётом скидки можно приобрести за 7 200 000 рублей, при этом ежемесячная нагрузка на бюджет компании не превысит 102 738 рублей, а экономия на налогах достигнет 4 052 986 рублей.*

Скидка зависит от модели и комплектации экскаватора-погрузчика. В списке техники, доступной в лизинг в рамках специального предложения, следующие марки: Профессионал, Shanmon, Cukurova, UMG и ELAZ.

Компания "ТД Профессионал" – поставщик специализированной техники в России – предлагает широкий ассортимент высококачественной техники различного назначения. Это многофункциональные машины, которые используются для погрузочно-разгрузочных работ, благоустройства территорий, востребованы на строительных площадках и в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Подать заявку на приобретение в лизинг экскаваторов-погрузчиков от "ТД Профессионал" юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра компании: 8 800 551 19 18.

*Указаны предварительные расчеты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна компаниям на ОСН. Стоимость техники действительна на 12.09.2024.

Фото предоставлено АО ВТБ Лизинг. Реклама. АО ВТБ Лизинг ИНН 7709378229

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Теги:
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