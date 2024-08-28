Новые приключения "Плаксы" скоро выйдут на Wink и СТС Культура и отдых

Завершились съемки второго сезона молодежного хита "Плакса" (16+), премьера которого состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы) и на канале СТС. В продолжении истории Сергея Жукова примут участие новые звезды — Баста (Василий Вакуленко) и рок-группа "Три дня дождя", которые споют вместе с главой героиней в исполнении Ники Жуковой. К своим ролям также вернутся Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин и Ирина Розанова.

В продолжении "Плаксы" на первый план выходят новые острые проблемы, которые волнуют подростков. В первом сезоне "разбирались" с буллингом в школе и его проявлениями. Теперь в фокусе будут более "взрослые" проблемы — культура отмены, испытание славой и деньгами, кибербуллинг, конфликты с родителями, учитель как жертва буллинга.

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/S5eciMrA2O3u7A

По сюжету Баста отвечает за музыкальный конкурс, в котором участвует главная героиня Маша (Ника Жукова) со своей группой "Плакса". Известный музыкант и продюсер отмечает талант школьницы и даже поет с ней дуэтом.

Баста, музыкант:

"В первую очередь обращаю внимание на личные качества, потом уже на материал и способности, так как психоустойчивость в этой сфере очень важна. Бритни Спирс — яркий тому пример. Никогда не понимал родителей, которые своих неокрепших детей хотят сделать звездами. Моя дочка очень круто поёт, но я не предлагал ей заняться музыкой, она сама захотела. Я не пытаюсь через неё осуществить нереализованные мечты. Просто хочу, чтобы она росла счастливой".

Если Басту в проект пригласил давний друг — продюсер сериала Сергей Жуков, то на участии рок-группы "Три дня дождя" настояла Ника Жукова.

Сергей Жуков, музыкальный продюсер сериала:

"Камео выбирали по принципу подростковой любви, здесь мне помогала дочь. Все говорили мне: "Ну ты-то снимись в своем сериале". А я отвечал, что лучше пригласить героев, о которых сейчас говорят девчонки и мальчишки. И в новых сериях есть разные звезды: от Басты и Дмитрия Шепелева до молодых коллективов, в том числе и "моих фабрикантов".

Специально для второго сезона записано более 20 музыкальных композиций, на 14 из них снимаются видеоклипы.

Ваня Дмитриенко, музыкант:

"Второй сезон хоть и жестче, и мрачнее, но в плане музыки ярче и интереснее. Если в первых сериях звучали мои известные треки, то теперь я писал специально для сериала, вдохновляясь историями персонажей".

В новых сериях у героя Вани, который играет парня главной героини, появится конкурент — сын влиятельного бизнесмена Лев (Анар), именно он знакомит Машу с миром шоу-бизнеса. На съёмках 30-летний актер, сыгравший Льва, "сбросил" десять лет.

Анар, актер:

"В первый съемочный день было смешно, когда кто-то из ребят, узнав о моем возрасте, сказал: "Ну ты старик". Да, я выгляжу моложе, но при этом не хотел бы снова стать двадцатилетним. Мне гораздо больше нравится, какой я сейчас".

В "Плаксе 2" Маша (Ника Жукова) встречает Льва (Анар) в Москве, куда отправляется на музыкальный фестиваль с группой "Плакса" (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Афина Лукиди). Обаятельный парень обещает познакомить ее с главными звездами страны. Только на деле Машу ждут не слава и выгодные контракты, а серьезные испытания, которые могут привести к трагедии.

Первый сезон "Плаксы" осенью 2023 года стал настоящим хитом в онлайн-кинотеатре Wink.ru и позднее в эфире СТС. До сих пор это самый популярный сериал Wink.ru в категории Young Adult.

В поддержку подростков, столкнувшихся с травлей, СТС совместно с НМГ и онлайн-кинотеатром Wink.ru запустили социальный проект ЯнеПлакса.рф. На этом ресурсе есть подробная информация о том, что такое буллинг, как его распознать, каковы последствия и способы борьбы с ним. QR-код со ссылкой на сайт появляется в начале и конце каждой серии "Плаксы". На сайте можно найти контакты некоммерческих организаций и профильных фондов, которые помогают справиться с травлей, а также телефоны горячих линий для детей, родителей и учителей. Платформой воспользовались более 50 тыс. уникальных посетителей, из них более 6 тыс. перешли с ЯнеПлакса.рф на сайты помогающих организаций.

О сериале "Плакса 2" (16+)

Производство: "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН"

Жанр: музыкальная драма

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Андрей Силкин

Оператор-постановщик: Денис Панов

Генеральный продюсер: Сергей Жуков

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Музыкальный продюсер: Сергей Жуков

Креативный продюсер: Вадим Бакунев

Авторы сценария: Алексей Екс, Влада Карпова, Сергей Жуков, Вадим Бакунев, Алина Луну, Андрей Силкин

В ролях: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Анар, Татьяна Орлова, Екатерина Семёнова, Никита Тарасов, Елена Захарова, Анна Гуляренко, Светлана Колпакова, Анна Зайкова, Диана Енакаева, Даниил Муравьёв, Алексей Демидов, Афина Лукиди, Адам Кумаев и другие.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru