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Общество

ВТБ удвоил максимальную сумму кредита для льготного ИЖС

16 сентября 2024 16:28  [115] Общество

Фото: предоставлено ВТБ

С 16 сентября клиенты ВТБ могут сочетать "семейную" и IT-ипотеку с рыночными программами при получении денег на строительство частных домов. Комбинирование продуктов позволит им более чем вдвое увеличить сумму кредита и построить дом большей площади.

При строительстве дома в Москве, Санкт-Петербурге и областях по «семейной» ипотеке заемщики теперь могут получить до 30 млн рублей, в остальных регионах – до 15 млн. Для сравнения, стандартные лимиты по этой госпрограмме составляют 12 млн и 6 млн рублей соответственно. По IT-ипотеке максимальная сумма кредита на ИЖС увеличена до 18 млн рублей для всех регионов, где сейчас работает эта господдержка (по стандартным условиям - 9 млн).

Получить деньги можно как на строительство дома на уже имеющемся участке, так и на покупку земли для последующего возведения на ней объекта. Первый взнос по комбинированной ипотеке должен составлять не менее 20,1%. Срок договора может достигать 30 лет. Главным условием является строительство дома силами подрядной организации с расчетами через счета эскроу.

Несмотря на комбинирование нескольких программ, для заемщика будут действовать единый договор и платеж на весь срок. Выдача кредита будет осуществляться единой суммой, ставка по нему будет средневзвешенной между ставкой госпрограммы и базовой ставкой банка. Она также будет зависеть от суммы кредита.

"По различным оценкам, при самостоятельном строительстве один «квадрат» обходится примерно вдвое дешевле в сравнении с покупкой новой квартиры. Сегодня этот фактор, пожалуй, главный для россиян, которым нужно просторное жилье. Однако в последнее время на итоговую стоимость ИЖС влияют дорожающие стройматериалы, поэтому в некоторых случаях стандартные рамки льготных кредитов могут быть «тесны» для заемщиков. Варианты - собирать более крупный первый взнос или обращаться за экстра-дорогой рыночной ипотекой - подходят немногим. Наш новый продукт позволит клиентам получить крупную сумму по оптимальной ставке и построить дом той площади, о которой они мечтают", - прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

Подать заявку на комбинированную ипотеку клиенты могут привычным способом – в ВТБ Онлайн, на сайте, в контакт-центре, в офисах или через партнеров банка.

Ипотека для специалистов ИТ-компаний (Комбо с ИЖС)

Полная стоимость кредита 6,404% – 15,194%.
Ставка от 6,26% до 13,95% действует с даты заключения кредитного договора при первоначальном взносе от 20,1% и при подтверждении дохода и занятости.
Заемщики – граждане РФ. Основное место работы заемщика – ИТ-компания, соответствующая условиям программы. Возраст заемщика от 18 до 50 лет на дату заключения кредитного договора с доходом от 150 тыс. рублей для сотрудников компаний, находящихся в городах миллионниках или в МО или ЛО (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербург), от 90 тыс. рублей для сотрудников компаний, находящихся в других населенных пунктах.
Кредит предоставляется на строительство индивидуального жилого дома (ИЖС) силами аккредитованных подрядных организаций через счета эксроу на имеющемся участке или покупку участка и строительство на нем индивидуального жилого дома силами аккредитованных подрядных организаций через счета эскроу.
Сумма кредита – от 9,15 до 18 млн рублей (за исключением г. Москвы и г. Санкт-Петербург). Первый взнос – от 20,1%. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет.
У заемщика/созаемщика может быть только один кредит по данной программе. С 23.12.2023 заемщик/созаемщик/поручитель может получить только одну ипотеку по одной из программ с господдержкой.

Условия действительны с 12.09.2024 г. до даты изменения банком условий кредитования. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама. 0+

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Ипотека с господдержкой для семей с детьми (Комбо с ИЖС)

Полная стоимость кредита 6,342% – 16,713%.
Ставка от 6,20% до 15,54% годовых действует с даты заключения кредитного договора при первоначальном взносе от 20,1% и при подтверждении дохода и занятости.
Заемщики – граждане РФ, имеющие ребенка, не достигшего 7 лет, либо имеющие двоих и более детей не достигших 18 лет, либо имеющие ребенка-инвалида, не достигшего 18 лет на дату заключения кредитного договора. При этом дети являются гражданами РФ.
Кредит предоставляется на строительство индивидуального жилого дома (ИЖС) силами аккредитованных подрядных организаций через счета эксроу на имеющемся участке или покупку участка и строительство на нем индивидуального жилого дома силами аккредитованных подрядных организаций через счета эскроу.
Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 12,15 до 30 млн руб., для остальных регионов – от 6,15 до 15 млн руб. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет.
С 23.12.2023 заемщик/созаемщик/поручитель может получить только один ипотечный кредит по одной из программ с господдержкой.

Условия действительны с 12.09.2024 г. до даты изменения банком условий кредитования. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама. 0+

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Теги:
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