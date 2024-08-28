Wink представил сериал "Между нами химия" с Сашей Бортич и Евгением Сангаджиевым Общество

Wink.ru показал две первые серии сериала "Между нами химия" (16+) на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Жюри уже включило восьмисерийное драмеди с Сашей Бортич, Никитой Ефремовым, Евгением Сангаджиевым и Павлом Ворожцовым в короткий список самых ожидаемых проектов. Кроме того, сериал победил в двух номинациях — "Открытие Нового сезона" (режиссер Карина Чувикова) и "Актриса Нового сезона" (актриса Саша Бортич). Зрительская премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и в эфире телеканала СТС.

Гостям фестиваля в Сочи сериал представили директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru и председатель попечительского совета «Нового сезона» в этом году Александр Косарим, актеры Саша Бортич и Кузьма Котрелев, режиссер Карина Чувикова, креативный продюсер Алина Тяжлова, а также генеральный продюсер Михаил Врубель.

В центре сюжета — история матери-одиночки Тани (Саша Бортич). Узнав о серьезном диагнозе, женщина решает наверстать упущенное и найти мужчину, которому сможет доверить не только детей, но и свое сердце. Проект "Между нами химия" пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "‎Комбинация"‎, "Балет", "Фишер" и другие). За производство отвечает кинокомпания "Водород" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии".

Карина Чувикова, режиссер:

"Эта история про то, что нельзя опускать руки и что в самый темный час может прийти свет. И во многом именно благодаря Саше Бортич эта история такой и получилась. Я надеюсь, после просмотра она оставит у зрителя доброе впечатление и подарит ощущение влюбленности".

Саша Бортич, актриса:

"Этот проект сделан в огромной любви, он и сам в первую очередь про любовь. Я очень благодарна, что мне дали шанс сыграть эту роль. Редко, когда я испытывала такую фундаментальную уверенность в проекте. Надеюсь, что зрители это тоже почувствуют и увидят. У меня есть одна фраза, которую я несу по жизни — “любовь сильнее всего”, и мне кажется, этот проект ее круто отражает".

О сериале «Между нами химия» (16+)

Производство: "Водород" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии"

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Жанр: драмеди

Хронометраж: 30 минут

Количество серий: 8

Режиссер: Карина Чувикова

Оператор: Никита Кармен

Авторы сценария: Карина Чувикова, Юля Гулян, Евгения Хрипкова

Креативные продюсеры: Алина Тяжлова, Евгения Хрипкова, Марина Наумова

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсеры "Водорода": Александр Андрющенко, Михаил Врубель, Павел Горин, Елена Быстрова, Алина Тяжлова, Антонина Ли

В ролях: Саша Бортич, Никита Ефремов, Павел Ворожцов, Нелли Уварова, Евгений Сангаджиев, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев, Мария Карпова, Илья Лыков, Мирон Проворов и Людмила Юлова

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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