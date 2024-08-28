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Культура и отдых

"Комбинация": "Ростелеком" представил нижегородцам новый хит киносезона

18 сентября 2024 15:17  [41] Культура и отдых

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" провел в Нижнем Новгороде эксклюзивный предпоказ третьего эпизода восьмисерийного байопика "Комбинация" (18+) о культовой женской поп-группе. Киносеанс прошел в культурном пространстве DKRT на три дня раньше официального релиза в онлайн-кинотеатре Wink.

Выбор места неслучаен. Именно здесь в конце 80-х проходили дискотеки и звучали шлягеры "Комбинации". Перед сеансом организаторы предложили зрителям символические "два кусочека колбаски", а участницы проекта "Краса Нижнего Новгорода" провели показ мод в стиле 90-х годов.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":
"Хиты линейки Wink Originals продолжают взрывать эфир. История успеха простых саратовских девчонок, завоевавших сцену в конце 80-х, только в первые дни показа набрала более миллиона просмотров. Энергетика фильма, его атмосфера на стыке смены эпох, без сомнения, понравятся не только ностальгирующим фанатам, но и тем, кто впервые услышит композиции легендарной группы".

Сериал представили Татьяна Струженкова, исполнившая роль клавишницы Светланы Костыко, и композитор и актер проекта Кирилл Бородулев. Оба считают, что песни "Комбинации" повлияли на культурный код россиян.

Кирилл Бородулев:
"Мы даже провели опрос. Многие не знают группы “Комбинация”, но слышали Russian Girl и American Boy, ах да, еще композиции “Бухгалтер”, “Два кусочека колбаски, “Не забывай”, “Вишневая девятка”… В итоге целый альбом набирается! Песни у всех на подкорке".

Как рассказали гости, хиты "Комбинации" постоянно звучали и на съемочных площадках.

Татьяна Струженкова:
"Режиссер Никита Власов всегда ходил с огромной колонкой и постоянно ее врубал. И это было классно. В 7 утра ты слышишь одну из энергичных песен "Комби". Каждый день — праздник! Мы всегда знали, что идет режиссер, что он где-то рядом, и сразу приободрялись".

По словам Татьяны, Никита Власов создал на съемках прекрасную атмосферу. Все сдружились, много дурачились и импровизировали.

Идея снять сериал про группу "Комбинация" пришла к режиссеру Никите Власову и сценаристу Егору Чичканову. Их поразила история 29-летнего провинциального милиционера Александра Шишинина, стремительно покорившего олимп шоу-бизнеса.

Съемки проекта проходили в Саратове, Петербурге и Москве. Главные роли исполнили Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, а также Дарья Руденок, Татьяна Струженкова, Даниил Воробьев, Павел Прилучный и Владимир Канухин.

Сериал пополнил линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "‎Балет"‎, "Чистые", "Фишер" и другие). Первые две серии проекта доступны на платформе Wink, последующие будут выходить раз в неделю.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком".
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Теги:
Кинематограф Ростелеком
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