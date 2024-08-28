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Экономика

ВТБ увеличил портфель средств розничных клиентов на треть

18 сентября 2024 15:32  [108] Экономика

Фото: предоставлено ВТБ

С начала года портфель классических пассивов розничных клиентов ВТБ вырос на 31% и достиг 9 трлн рублей. Основной спрос сегодня приходится на среднесрочные вклады в рублях и накопительные счета. При новом повышении ставок интерес к ним может только усилиться.

Портфель рублевых пассивов ВТБ за 8,5 месяцев вырос на треть (+34%) до 8,4 трлн рублей. Основным инструментом накопления остаются краткосрочные и среднесрочные депозиты. На них приходится 79% размещенных средств. Вклады до 3 месяцев занимают 12% портфеля. Депозиты до полугода выбирают 48% вкладчиков. В сентябре более чем в два раза выросла доля тех, кто выбирает вклады на срок до года. Средний чек по вкладам в рублях увеличился с начала года на 13% - до 578 тысяч рублей.

Объем накопительных счетов, открытых в ВТБ, вырос с начала года в 1,5 раза - до 1,8 трлн рублей.

"Чтобы максимизировать свою доходность, многие клиенты сегодня используют одновременно несколько вкладов и накопительных счетов, в том числе - с привязкой к ключевой ставке. С учетом последних решений регулятора, не исключаем, что в ближайшее время повысим ставки по нашим продуктам. Это ускорит спрос на них, который в этом году уже бьет все рекорды", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

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Теги:
Банки ВТБ Финансы
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