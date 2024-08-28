Премьера детектива "Подростки в космосе" состоится на Wink 3 октября Общество

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Онлайн-кинотеатр Wink.ru представил трейлер научно-фантастического детектива "Подростки в космосе" (12+) с Софьей Аржаных, Денисом Косиковым, Львом Зулькарнаевым, Николаем Шрайбером и Святославом Рогожаном в главных ролях.

Восьмисерийный сериал расскажет историю из будущего, где спасать планету предстоит космическому экипажу подростков. Премьера проекта состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) уже 3 октября.

Трейлер:

YouTube: https://youtu.be/uwsQzw34HAA

Вконтакте: https://vk.com/video-195528184_456243389?list=ln-IIX8ejkN0PooYTdZZf

Яндекс Диск: https://disk.yandex.ru/d/s2EgOZsVWriv7Q/DATA/PVK_trailer_YT_DATA.mp4

(копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru)

Постер: https://disk.yandex.ru/d/zLhK1TCTH1xt7A

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/eX50A_QiNLnTAg (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru)

Новый сериал от создателей молодежного хита "Трудные подростки" пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Балет", "Фишер", "‎Библиотекарь"‎ и другие). Производством сериала занимается Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии".

События "Подростков в космосе" разворачиваются в 2054 году. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро. Кирилл — парень из неблагополучного района: если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня, дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете?

Николай Шрайбер, актер:

"Сейчас снимают огромное количество фильмов про космос, но мне кажется, авторам “Подростков в космосе” удалось сделать совсем другую картину. У нас получилась смесь “Голодных игр” и киберпанка".

Святослав Рогожан, актер:

"Хотя почти все съемки проходили в Москве, для сериала словно был создан совершенно новый мир. Я даже сначала не совсем узнал город в кадрах сериала. Было очень много графики: летающие дроны, полет в космос, голограммы. Также мне было приятно работать в локациях, подобранных для съемок сцен в “Учебном центре курсантов”. Это яркие архитектурные объекты Москвы и Подмосковья, которые также помогали погрузиться в футуристичную атмосферу".

О сериале "Подростки в космосе" (12+)

Жанр: детектив, научная фантастика

Количество эпизодов: 8

Хронометраж эпизода: 30 минут

Производство: Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "‎ИРИ") и "НМГ Студии"

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru в линейке Wink Originals

Режиссер: Митрий Семенов-Алейников

Автор сценария: Юлия Шалимова

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсеры Prospect Production: Наталья Голодова, Дмитрий Лунев, Алексей Воробьев, Борис Мокроусов, Сергей Бородин, Евдокия Крылова, Артем Мартиросов и Светлана Кабанова (исп.)

Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Креативный продюсер: Алексей Воробьев

В ролях: Денис Косиков, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных, Николай Шрайбер, Александра Черкасова, Анна Вардеванян, Сергей Шнырев, Давид Сократян, Владимир Сарапульцев, Антон Кузнецов, Екатерина Новокрещенова, Константин Мирошников, Валентин Анциферов, Дарья Акмалова и другие

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком".

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