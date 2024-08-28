Премьера детектива "Подростки в космосе" состоится на Wink 3 октября

Фото:
Онлайн-кинотеатр Wink.ru представил трейлер научно-фантастического детектива "Подростки в космосе" (12+) с Софьей Аржаных, Денисом Косиковым, Львом Зулькарнаевым, Николаем Шрайбером и Святославом Рогожаном в главных ролях.
Восьмисерийный сериал расскажет историю из будущего, где спасать планету предстоит космическому экипажу подростков. Премьера проекта состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) уже 3 октября.
Трейлер:
YouTube: https://youtu.be/uwsQzw34HAA
Вконтакте: https://vk.com/video-195528184_456243389?list=ln-IIX8ejkN0PooYTdZZf
Яндекс Диск: https://disk.yandex.ru/d/s2EgOZsVWriv7Q/DATA/PVK_trailer_YT_DATA.mp4
(копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru)
Постер: https://disk.yandex.ru/d/zLhK1TCTH1xt7A
Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/eX50A_QiNLnTAg (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru)
Новый сериал от создателей молодежного хита "Трудные подростки" пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Балет", "Фишер", "Библиотекарь" и другие). Производством сериала занимается Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии".
События "Подростков в космосе" разворачиваются в 2054 году. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро. Кирилл — парень из неблагополучного района: если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня, дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете?
Николай Шрайбер, актер:
"Сейчас снимают огромное количество фильмов про космос, но мне кажется, авторам “Подростков в космосе” удалось сделать совсем другую картину. У нас получилась смесь “Голодных игр” и киберпанка".
Святослав Рогожан, актер:
"Хотя почти все съемки проходили в Москве, для сериала словно был создан совершенно новый мир. Я даже сначала не совсем узнал город в кадрах сериала. Было очень много графики: летающие дроны, полет в космос, голограммы. Также мне было приятно работать в локациях, подобранных для съемок сцен в “Учебном центре курсантов”. Это яркие архитектурные объекты Москвы и Подмосковья, которые также помогали погрузиться в футуристичную атмосферу".
Фото предоставлено ПАО "Ростелеком".
Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+