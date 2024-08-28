Wink.ru исследует историю российской поп-музыки в документальном проекте "Хит" Общество

Яна Чурикова Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Онлайн-кинотеатр Wink.ru расширяет линейку музыкальных проектов — новый документальный сериал "Хит" (12+) расскажет о развитии популярной музыки в России с 1991 года до наших дней. На протяжении восьми серий создатели будут исследовать феномен возникновения любимых на все времена песен, а в финале проекта зрители услышат мини-альбом из новых версий семи хитов разных лет. Премьера состоится в этом году эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и VK Видео.

Документальный проект "Хит" войдет в линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Комбинация"‎, "Балет", "Фишер"). За производство сериала отвечает "НМГ Студия" совместно с компанией Hype Film при поддержке Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎).

Тизер-постер: https://disk.yandex.ru/d/BejZvHMIidDiHw (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru)

Кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/lQ8ptMYocnAOnA (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru)

Как музыка формирует моду и тренды для разных поколений и почему лишь некоторые композиции становятся нестареющими хитами, расскажут Шура, Валерия, Татьяна Иванова, FEDUK, Сергей Лазарев, IOWA, Boulevard Depo, Ваня Дмитриенко, Bushido Zho, Юлия Савичева и другие. В кадре также появятся Дмитрий Маликов, Минаева, Пашу, Татьяна Буланова, Иосиф Пригожин, Бьянка, Слава, 5sta Family, Батишта, Юрий Аксюта, Евгений Фридлянд, Александр Толмацкий, Яна Чурикова, Виктор Абрамов и другие. В серии, посвященной "Комбинации", создатели поговорят с солисткой Татьяной Ивановой и актрисой Анастасией Уколовой, сыгравшей певицу Алену Апину в одноименном сериале Wink.ru, который только за первый уикенд собрал 1 миллион просмотров.

В каждом эпизоде исполнители, композиторы, продюсеры и клипмейкеры будут погружать зрителей в историю разных музыкальных периодов на фоне знаковых событий и культурной жизни страны. Поклонники музыки смогут увидеть процесс создания музыкальных хитов и архивные записи. В заключительном, восьмом выпуске авторы сериала переосмыслят семь ярких хитов каждой пятилетки и запишут мини-альбом каверов с участием музыкальных легенд и восходящих звезд.

Шура, певец:

"Некоторые артисты до сих пор говорят, что звездной болезни не существует. Она существует. Для этого мы все, артисты, и живем. Моя самая главная зависимость — это ладошки зрителей, когда тебе аплодируют и хором поют твои песни. Вот ради этого стоит жить! Я хорошо помню свое первое выступление с “Ты не верь слезам” на Песне года 1998. Это было круто! Тогда у нас со всеми артистами была общая гримерка, и когда мы начали готовиться, все были в шоке: я красился, намазывал зубной щеткой на волосы белую гуашь. А потом на сцене мы распыляли искусственный снег специальными баллончиками, которых тогда ни у кого не было, мне их подруга из Австралии привезла. В кадре не видно, но первые ряды были в восторге!"

FEDUK, певец:

"Раньше в песнях были прямо сторителлинги, вырванные куски из настоящей жизни. Я помню, мне пришла в голову какая-то строчка, сразу же напел мелодию, приехал на студию, с первого раза записал и уехал. Это было искреннее такое творчество, one take, так сказать. Поэтому, мне кажется, песня становится хитом, когда в ней есть какой-то такой крючок. Это всегда может быть что-то кардинально новое, сочетание каких-то звуков, которые вызывают у слушателей, может быть, даже физическую реакцию, дают какую-то новую информацию. Либо наоборот: это может быть песня с отсутствием абсолютно какого-либо смысла, но круто записанная, пусть и на диктофон. И она будет вирусная и станет хитом".

Катя IOWA, певица:

"Я обычная девчонка из города Чаусы (прим. Белоруссия). Мой город не определяет даже спутник. И вот я приехала покорять эту страну — и была покорена сама. Я сама удивлена, что мне нравится завоевывать сердца слушателей. Это моя игра, в которую я играю до сих пор. Мы нашими песнями говорим людям: вы можете это тоже делать, вывешивайте свои треки, записывайте на коленке свои клипы, просто снимайтесь с друзьями — и они это делают. Мне кажется, это открыло какую-то новую волну блогеров, людей, которые сами что-то стали делать в интернете, открывать свои странички и стали популярными независимо от радио и телевидения".

О сериале «Хит» (12+)

Производство: "НМГ Студия" и Hype Film при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Жанр: документальный

Хронометраж: 30 минут

Количество серий: 8

Возрастные ограничения: 12+

Съемочная группа

Режиссеры: Родион Чепель, Дилия Альшина, Андрей Ананин, Владислав Ананьев

Операторы: Вадим Чаюков, Никита Розов, Владислав Политик, Вадим Мохов

Авторы сценария: Захар Чавкин, Кирилл Ашумов, Олег Кармунин, Максим Никольский, Армен Степанян, Антон Никонов, Алексей Кобылков

Авторы идеи и креативные продюсеры: Захар Чавкин, Кирилл Ашумов

Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим, Захар Чавкин, Кирилл Ашумов

Продюсеры Hype Film: Никита Кватания, Полина Гассельблат, Максим Добромыслов

В кадре: Сергей Лазарев, Валерия, IOWA, Шура, Ваня Дмитриенко, Юрий Аксюта, FEDUK, Bushido Zho, Boulevard Depo, Дмитрий Маликов, Пашу, Иосиф Пригожин, Слава, Бьянка, Юлия Савичева, 5sta Family, Татьяна Буланова, Батишта, Евгений Фридлянд, Александр Толмацкий, Яна Чурикова, Виктор Абрамов и другие.



Фото предоставлены ПАО "Ростелеком".

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