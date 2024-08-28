Как выбрать надежного провайдера для аренды сервера

2SDnjdPk3U6

Выбор вариантов аренды VPS/VDS серверов разнообразен, но это усложняет процесс подбора. Провайдеры готовы предложить различные показатели мощности и конфигурации, более того, доступны бесплатные VPS, что весьма соблазнительно, но в то же время опасно. Также есть возможность приобрести доменные имена, арендовать хостинг. Поэтому, оформляя аренду VPS /VDS, необходимо внимательно разобраться в наиболее важных аспектах, предлагаемых провайдером.

Выбираем актуальный VPS

Прежде всего, нужно понять, что такое VPS-хостинг, как выбрать надежного хостинг провайдера.

Составьте перечень требований и потребностей

VPS подходит для выполнения частных и корпоративных функций:

хостинг сайтов, необходимых для работы над проектами корпоративных порталов;

публикация тестовых стендов от разработчиков программного обеспечения;

хранение бэкапов. Это не лучшее решение, но его достаточно для работы по правилу 3-2-1;

хранение информации;

размещение сервера для игр;

размещение торговых роботов, проводящих операции на фондовом рынке.

Во всех этих случаях достаточно VPS, правда, решение должно представляться в разных вариантах конфигурации.

Определите оптимальный бюджет

Технические решения не могут стоить дешево, речь идет хостинге, домене, различном оборудовании. В данном случае вы платите за аренду технического решения, а также оборудования, необходимого для его работы, да, вы никогда его не увидите собственными глазами, но от его качества зависит ваш комфорт.

Экономия ради экономии приводит к ограничениям, а в случае необходимости масштабирования вам придётся снова платить. Бесплатный VPS – не всегда грамотное решение, так как у вас не будет техподдержки, кроме того, вам практически гарантированы бэкапы, а также низкий аптайм.

Просто выбирайте актуальную конфигурацию, смотрите на возможности и функции, а не на цену.

Познакомьтесь с провайдером как можно ближе

Определить репутацию провайдера можно, изучив несколько важных критериев:

отзывы. Наличие какого-то количества отрицательных отзывов нормально, когда все отзывы отрицательные или, наоборот, положительные, это настораживает;

расположение. Если вы планируете работу в России, то провайдер должен находиться на территории страны, дата-центры должны располагаться на территории РФ и за границей. Это является гарантией качества работы, а ваш сервис будет доступен в различных странах;

юридические данные. Вся информация необходимая для контактов должна размещаться на сайте провайдера, пользователи могут найти здесь SSL, телефоны техподдержки, доступные тарифы, прайсы, конструкторы конфигуратора и прочую информацию;

дополнительные аспекты. Дополнительным плюсом станет информация на сайте провайдера об аптайм, соглашение SLA, гарантии возврата денег и прочая информация, обеспечивающая безопасность клиентов.

Безопасность

Иногда с некоторыми хостинг-провайдерами возникают проблемы, во избежание различных спорных ситуаций необходимо провести небольшое расследование:

ознакомьтесь с новостями компании и постами в соцсетях, внимание должна привлечь информация о захватах, длительных отключениях, конфликтах между акционерами;

найдите судебные производства, где фигурирует компания;

постарайтесь найти компанию среди первых топовых;

убедитесь, что есть лицензии ФСТЭК и ФСБ;

узнайте, сколько дата-центров имеет компания, их не может быть меньше двух. Если стойки арендованы на публичных ЦОДах, то компания не заслуживает доверия.

Провайдер имеет особенное значение, от него зависит то, как будет работать ваш бизнес, поэтому его выбор должен быть взвешенным и разумным.

Компания Beget предлагает услуги по предоставлению в аренду VPS/VDS серверов, хостинга, доменного имени.

Реклама. ООО «Бегет». ИНН 7801451618 beget.com