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Нижегородцы смогут отведать вятские рыжики, блины и хрустящие истобенские огурцы

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МТС, цифровая экосистема, запустила цифровой гастрономический путеводитель по вятской кухне от МТС Travel. По данным МТС Travel, Нижний Новгород входит в пятёрку лидеров по посещаемости Кировской области. Жители Нижегородской области обеспечивают 6% поездок в Киров, в среднем останавливаясь здесь на 2 дня. Теперь в поездках их будет сопровождать бесплатный гастрогид МТС, который сориентирует, где можно попробовать вятскую кухню, в каком отеле остановиться и посещение какого гастрофестиваля спланировать в следующий приезд.

Гастрогид по Кировской области расскажет нижегородцам о популярных ресторанных локациях региона, а также раскроет особенности вятской кухни. В путеводителе собраны свыше 50 ресторанов и кафе Кирова разной ценовой категории, которые были отобраны с помощью инструментов Big Data и искусственного интеллекта на основе отзывов пользователей.

В гастрогиде можно найти рестораны аутентичной вятской кухни, локации с видом на город и реку Вятку, атмосферные места для завтраков, подборку лучших пельменных и вареничных, точки для быстрого перекуса, а также подборки винных и пивных баров. Также из путеводителя можно узнать о региональных гастрофестивалях.

"Нижегородские туристы открывают для себя Киров: популярность путешествий с целью отдыха и развития деловых связей растёт. Нижний Новгород входит в число лидеров по туристическому потоку в Кировскую область. Я убеждён, что наш гастрогид поможет нижегородцам, которые отправляются в Киров с деловыми целями или ради отдыха, отлично провести время, забронировать хороший ресторан или посетить гастрофестиваль", – рассказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Гастрономический путеводитель по вятской кухне доступен абонентам всех операторов по ссылке. Гастрогиды от МТС Travel, помимо Кирова, уже запущены в Калининграде, Владивостоке, Красноярске, Петропавловске-Камчатском и Самаре, а до конца 2024 года они появятся в Казани, Новосибирске и Екатеринбурге.

СПРАВКА:

МТС Travel, часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входят одноименная платформа бронирования отелей и билетов, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, цифровые путеводители по России, а также портал "Тонкости туризма".

Фото: Пресс-служба МТС
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Теги:
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