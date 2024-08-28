Почему компаниям необходим кадровый электронный документооборот (КЭДО)

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В современном бизнес-климате цифровизация становится неотъемлемой частью эффективного управления кадрами. КЭДО, или обмен кадровыми документами в электронном виде, предоставляет предприятиям многочисленные преимущества, которые значительно повышают производительность и безопасность.

Повышенная безопасности и улучшение эффективности работы

Защита личных данных сотрудников имеет первостепенное значение. КЭДО обеспечивает надежную платформу для хранения и управления кадровыми данными, используя самые современные меры безопасности, такие как шифрование и контроль доступа. Цифровые документы защищены от несанкционированного доступа, потери или кражи, уменьшая риски нарушения безопасности и штрафов за несоблюдение нормативных требований.

КЭДО устраняет необходимость в физическом перемещении и хранении бумажных документов, что экономит время и ресурсы. Электронные документы легко доступны и управляются с любой точки с подключением к Интернету, что позволяет сотрудникам и менеджерам получать доступ к необходимой информации мгновенно. Автоматизированные процессы, такие как электронное подписание и утверждение, еще больше ускоряют рабочие процессы.

Упрощение соответствия требованиям

КЭДО помогает предприятиям соответствовать различным нормативным актам, касающимся управления кадровыми данными. Электронные документы соответствуют установленным юридическим требованиям и могут храниться надежно и в легкодоступном формате на протяжении многих лет, что облегчает аудиты и проверки.

Усиление сотрудничества

КЭДО обеспечивает совместную платформу для сотрудников, менеджеров и кадровых отделов. Электронные документы могут легко совместно использоваться и комментироваться, улучшая коммуникацию и согласованность между командами. Порталы самообслуживания для сотрудников позволяют работникам получать доступ и обновлять свои данные, повышая их удовлетворенность и вовлеченность.

КЭДО повышает операционную эффективность во всех аспектах управления кадрами. Он помогает автоматизировать такие задачи, как набор персонала, выплата заработной платы и оценка результатов, высвобождая ценные ресурсы для стратегических инициатив. Улучшенная видимость кадровых данных также позволяет предприятиям принимать более обоснованные решения на основе данных.

Сотрудники могут получать доступ к своим кадровым документам через защищенный портал от EmplDocs в любое время, из любого места. Это улучшает взаимодействие сотрудников и повышает их удовлетворенность, поскольку они могут легко управлять своими данными и получать доступ к важной информации.

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