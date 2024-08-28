Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Новости партнеров

СберПрайм: выгоды и возможности подписки от Сбера

23 сентября 2024 10:36  [101]

erid: 2SDnjeYTVNr

В условиях современной цифровой жизни доступ к качественным услугам становится всё важнее. Одним из лидеров в сфере предложений для повседневных потребностей россиян стал Сбер с его подпиской СберПрайм. Это универсальная подписка, которая открывает доступ к множеству сервисов и бонусов, делая повседневные покупки, развлечение и даже поездки более выгодными.

Возможности СберПрайм

Подписка СберПрайм — это не просто банковский продукт, а целый набор привилегий, объединяющий популярные сервисы для жизни и развлечений. В рамках подписки пользователи получают доступ к ряду полезных услуг:

  1. Стриминг Звук — музыкальный стриминговый сервис, который предоставляет доступ к миллионам треков. Здесь можно слушать любимые песни без рекламы и в высоком качестве, а также загружать треки для прослушивания офлайн. Звук регулярно обновляет свои плейлисты и предоставляет рекомендации на основе предпочтений пользователей.
  2. Онлайн-кинотеатр OKKO — одна из самых крупных платформ для просмотра фильмов и сериалов в России. Подписка СберПрайм включает бесплатный доступ к огромной библиотеке контента, включая новинки кино, популярные сериалы и документальные фильмы. С Okko можно наслаждаться премьерами и хитами без рекламы на любом устройстве.
  3. Повышенные бонусы СберСпасибо — одна из ключевых привилегий для держателей карты Сбербанка. Бонусная программа СберСпасибо позволяет получать до 10% бонусов при оплате услуг и покупок партнёров программы. Пользователи СберПрайм могут зарабатывать ещё больше бонусов, которые затем можно использовать на скидки или оплату товаров и услуг.
  4. Скидки на такси и доставку — подписка СберПрайм включает выгодные предложения на услуги партнёров Сбера, таких как Ситимобил и Деливери. Это значит, что вы сможете экономить на поездках и доставке еды, используя бонусные скидки.
  5. Бесплатная доставка с МегаМаркет — пользователи СберПрайм могут совершать покупки с бесплатной доставкой на маркетплейсе МегаМаркет. Это особенно удобно для тех, кто часто заказывает товары онлайн и ищет способ сэкономить на доставке.

Преимущества подписки

Одним из главных преимуществ СберПрайм является удобство. Подписка объединяет сразу несколько популярных сервисов, что позволяет пользователям экономить время и деньги, не покупая каждую услугу по отдельности. Все привилегии доступны в одном месте, через удобное мобильное приложение или сайт Сбера.

Еще одно важное преимущество — это значительная экономия. Например, стоимость отдельной подписки на OKKO или СберЗвук может быть ощутимой, но в рамках СберПрайм они входят в общий пакет услуг за фиксированную цену, что делает подписку особенно выгодной для тех, кто активно пользуется развлекательными сервисами и онлайн-платежами.

Как получить подписку бесплатно?

Многие пользователи не знают, что подписку СберПрайм в 2024 году можно получить бесплатно на срок до 90 дней. Это возможно благодаря использованию промокодов, которые регулярно распространяются через рассылки, социальные сети и сайты-агрегаторы промокодов, такие как PromoCodex.ru.

ПромоКодекс — это сообщество, где пользователи делятся актуальными промокодами на различные услуги. Здесь всегда можно найти свежие промокоды на СберПрайм, а также на другие популярные сервисы в России.

Заключение

СберПрайм — это многофункциональная подписка, которая открывает доступ к целому ряду полезных сервисов: от стриминга музыки и кино до бонусов и скидок на повседневные услуги. Для пользователей Сбербанка это отличный способ получать максимум выгоды, экономить на покупках и наслаждаться развлечениями в любой момент. А с помощью промокодов СберПрайм, которые можно найти на promocodex.ru, подписку можно попробовать бесплатно и ощутить все её преимущества на себе.

Реклама. ИП Батаев Павел Сергеевич. ИНН 540135549436 promocodex.ru

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph