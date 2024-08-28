Каникулы по-флотски от Волжского пароходства Общество

Около 400 детей приняли участие в летней образовательной программе от судоходной компании. Четыре профильных квеста в оздоровительном лагере "Солнечный" Городецкого района Нижегородской области дали старт серии мероприятий, которые Волжское пароходство планирует провести для школьников.

Участники смены ДОЛ "Солнечный" играют в "Морской бой"

На открытых Волжским пароходством в детском лагере тематических станциях четырех смен занимались ученики 6-9 классов школ Нижнего Новгорода, а также других регионов России. Ребята в общей сложности завязали не менее 645 морских узлов, расшифровали с помощью Азбуки Морзе более 13 000 точек и тире, прошли 5000 шагов по судоходному лабиринту и починили на игровом поле 720 теплоходов. Чтобы дети могли примерить на себя роль судового повара, им предложили вслепую, на ощупь отличить гречневую крупу от других. Представители компании рассказали ребятам об основных направлениях ее работы и важности флотских профессий. Участники команд-победителей и самые активные школьники получили сувениры с логотипом компании.

Участники смены ДОЛ "Солнечный" расшифровывают сообщения с помощью Азбуки Морзе

"Оказывается, Волжское пароходство - имба! Я о нем слышала, но не знала, что компания перевозит грузы, там много сотрудников и большой флот. И квест у них крутой и интересный. Больше всего понравилось вязать морские узлы", - поделилась впечатлениями участница смены детского лагеря "Солнечный" из Нижнего Новгорода Наталья Куполова.

Участница детского лагеря "Солнечный" применяет роль судового повара и определяет продукты с завязанными глазами

Детский лагерь "Солнечный", в котором прошла тематическая программа для будущих моряков и речников, находится под шефством Городецкого Губернского колледжа – многолетнего партнера судоходной компании.

"Городецкий Губернский колледж – один из лидеров по количеству курсантов, которые проходят в компании плавательную практику. За последние два года на борт судов Волжского пароходства поднялись 110 студентов из этого образовательного учреждения. Надеемся, что благодаря совместным активностям со школами интерес к флотским профессиям возрастет и количество молодежи, которое решит связать свою жизнь с судоходством, увеличится", - отметила директор по работе с персоналом Волжского пароходства Анастасия Царская.

Представители Волжского пароходства проводят лотерею для ребят

В Волжском пароходстве курсанты проходят плавательную практику и участвуют в корпоративных мероприятиях и спецпроектах. Например, в марте 2024 года три студентки Городецкого Губернского колледжа были приглашены на конкурс профессионального мастерства судовых поваров Волжского пароходства, в апреле курсанты нижегородских образовательных учреждений приняли участие в открытии навигации на Верхней Волге и молодежной навигации, с июня по август будущие флотские специалисты участвовали в онлайн-марафоне "Будни на судне", а также вели блоги для уникального проекта о практикантах "Алло, мам!", второй сезон которого стартует уже этой осенью.

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