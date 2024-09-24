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Бизнес

В Нижегородской области пройдут бесплатные вебинары для бизнеса

24 сентября 2024 11:16  [118] Бизнес

МТС цифровая экосистема, предлагает серию бесплатных вебинаров для руководителей, владельцев бизнеса, ИТ-специалистов. В рамках этой серии вебинаров специалисты МТС поделятся практическими советами по актуальным вопросам цифровой трансформации бизнеса.

24 сентября в 11:00 состоится вебинар "Как телематика и видеоаналитика помогают при расследовании ДТП". Участники вебинара узнают, как оптимизировать процессы и повысить эффективность с помощью анализа данных, а также о юридических аспектах и судебной практике применения средств фиксации ДТП. Кроме того, рассмотрят анализ ДТП на разных видах транспорта на основе показаний различных датчиков. Вебинар будет полезен для компаний с собственным автопарком, крупных промышленных предприятий, руководителей по цифровой трансформации, транспортного отдела и охране труда и безопасности дорожного движения. Для участия необходима регистрация.

26 сентября в 10.00 пройдёт вебинар "ТОП-5 решений для повышения эффективности отделов продаж и обслуживания в 2024 году". В рамках мероприятия будут представлены пять инструментов РОПА, которые помогут контролировать работу сотрудников и увеличить их продуктивность в 100 раз благодаря использованию голосовых роботов. Также участники узнают о внедрении речевой аналитики в отделы продаж. Вебинар будет полезен для представителей торговых компаний, сферы услуг, медицинских учреждений и индустрии HoReCa. Для участия необходима регистрация.

26 сентября в 11:00 состоится вебинар "От сервера "под столом" к модульному ЦОД: где и как живут ваши данные". На вебинаре участники обсудят перспективы развития дата-центров и технологии, которые меняют индустрию уже сегодня. Вебинар будет полезен ИТ-специалистам и руководителям компаний. Для участия необходима регистрация.

Фото: Валерий Звонарев. Реклама. ПАО "МТС" https://nnov.mts.ru/personal  

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Теги:
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