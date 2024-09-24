ЛУКОЙЛ внедрил инновационный стандарт для дорожных покрытий на своих АЗС

Новый вид материала создан на основе отработанных шин, сообщает Telegram-канал ПАО "ЛУКОЙЛ".
Испытания показали: этот продукт в асфальтобетонной смеси увеличивает устойчивость покрытия к воздействию осадков и реагентов, а значит, и его долговечность.
Использование вторсырья в дорожном строительстве - общемировая практика и важная составляющая экологической политики ЛУКОЙЛа.
Асфальтобетонная смесь с инновационным модификатором применена на двух АЗС ЛУКОЙЛа на федеральной трассе М-11. Использованы отработанные шины карьерных самосвалов (вес одного колеса - до 6 тонн).
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