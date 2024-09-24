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Бизнес

ЛУКОЙЛ внедрил инновационный стандарт для дорожных покрытий на своих АЗС

24 сентября 2024 14:30  [104] Бизнес

Новый вид материала создан на основе отработанных шин, сообщает Telegram-канал ПАО "ЛУКОЙЛ".

Испытания показали: этот продукт в асфальтобетонной смеси увеличивает устойчивость покрытия к воздействию осадков и реагентов, а значит, и его долговечность. 

Использование вторсырья в дорожном строительстве - общемировая практика и важная составляющая экологической политики ЛУКОЙЛа. 

Асфальтобетонная смесь с инновационным модификатором применена на двух АЗС ЛУКОЙЛа на федеральной трассе М-11. Использованы отработанные шины карьерных самосвалов (вес одного колеса - до 6 тонн).

Реклама. ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". ИНН 5250043567

 

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Теги:
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