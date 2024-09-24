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Бизнес

"Ростелеком" предлагает своим клиентам проверить данные на утечки

24 сентября 2024 15:04  [46] Бизнес

"Ростелеком" и "Солар" (дочерняя компания "Ростелекома" — архитектор комплексной кибербезопасности) запускают возможность проверки персональных данных на предмет их утечки в интернет. Решение позволит пользователям узнать о том, какая личная информация попала в открытый доступ, а также получить рекомендации по безопасному хранению данных в сети. Бесплатная опция реализована для клиентов «Ростелекома» и пользователей мобильной связи Т2.

В личном кабинете пользователь может запросить специальную проверку, в результате которой он получит отчет с перечнем утекших данных в частично скрытом виде (ФИО, телефон, почта, адрес, пароли). Также отобразится список скомпрометированных ресурсов и вероятная дата утечки информации. Такая информация позволит понять, где нужно поменять пару "логин-пароль", какие сайты могут быть небезопасными, как предотвратить взлом социальных сетей и личных кабинетов на разных ресурсах. 

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома": "Киберугрозы сегодня могут коснуться каждого. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые правила кибергигиены и контролировать размещение своих персональных данных в интернете. Наш сервис позволяет это сделать в один клик в личном кабинете. Отчет о найденных в открытом доступе данных формируется в режиме онлайн. На основании этой информации наши пользователи смогут оперативно отреагировать — поменять или удалить данные на скомпрометированных ресурсах и защитить себя от возможных неприятностей".

Игорь Сергиенко, директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар": "В современном цифровом мире защита личной информации становится одной из наиболее актуальных задач. Благодаря сервису мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA от компании "Солар" пользователи получают ценную возможность отслеживать риски с помощью детализированных отчетов об утечках персональных данных. Это помогает повысить уровень безопасности и осведомленности, позволяя каждому гражданину более активно защищать свои данные, и способствует формированию цифровой гигиены общества".

Сервис доступен всем абонентам провайдера в приложении для Android и IOS и в интернет-браузерах. Для активации сервиса рекомендуем скачать обновления в магазинах приложений. 

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

 

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Теги:
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