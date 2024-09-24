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Культура и отдых

Начались съемки сериала по мотивам советского хита "Москва слезам не верит"

24 сентября 2024 15:38  [134] Культура и отдых

Восьмисерийной мелодрамой "Москва слезам не верит" (18+) занимаются шоураннер Жора Крыжовников, режиссеры Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, а также оператор Юрий Коробейников. Новый проект от создателей ставшего культурным феноменом "Слова пацана. Кровь на асфальте" (18+) расскажет о трех подругах в поисках любви и счастья в Москве начала нулевых. Актерский состав пока не раскрывается. Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru, после чего проект выйдет в эфире канала СТС.

Первые кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/6vF8fnFTC9uOmw (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru).

Сериал пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Комбинация", "‎Балет"‎, "Чистые" и другие). Проект создается кинокомпанией "Водород" и "НМГ Студией" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Начало нулевых, Ксюша приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет — из родного города она сбежала, спасаясь от преследований мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.

Сериал будет создан по мотивам легендарной мелодрамы Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (18+), вышедшей на экраны в 1979 году. Сразу после премьеры фильм стал хитом советского кинопроката — его посмотрели около 90 миллионов зрителей, а годом позже, в 1981-м, он получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". История трех девушек, которые приезжают в Москву в поисках любви и счастья, стала классикой отечественного кинематографа.

О сериале "Москва слезам не верит" (18+)
Производство: "Водород", "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru (в линейке Wink Originals)
Телеканал: СТС
Количество серий: 8
Хронометраж: серия — 50 минут
Возрастные ограничения: 16+
Жанр: мелодрама
Режиссеры: Ольга Долматовская, Жора Крыжовников
Оператор-постановщик: Юрий Коробейников
Авторы сценария: Жора Крыжовников, Евгения Хрипкова, Алина Тяжлова,
Аксинья Борисова, Юлия Гулян, при участии Ольги Долматовской
Генеральные продюсеры: Михаил Врубель, Александр Андрющенко
Генеральные продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим
Продюсер "Водорода": Павел Горин
Исполнительные продюсеры: Елена Быстрова, Екатерина Полежаева
Ведущий продюсер: Антонина Ли
Линейный продюсер «НМГ Студии»: Марина Лаврова
Художник-постановщик: Эльдар Кархалев
Художник по костюмам: Дарья Фомина
Художник по гриму: Екатерина Одинцова

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

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Теги:
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