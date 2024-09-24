Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
24 сентября 2024 17:30  [103] "Эльбрус" присоединяется к экосистеме ОС Аврора
24 сентября 2024 17:15  [102] "Транснефть-Верхняя Волга" повысила энергоэффективность производственного объекта в Нижегородской области
24 сентября 2024 15:53  [155] Нижегородские предприятия смогут принять участие в выставке "Химия-2024" на льготных условиях
24 сентября 2024 15:04  [173] "Ростелеком" предлагает своим клиентам проверить данные на утечки
24 сентября 2024 14:30  [191] ЛУКОЙЛ внедрил инновационный стандарт для дорожных покрытий на своих АЗС
24 сентября 2024 14:02  [188] ВТБ повысил ставки по вкладам
24 сентября 2024 12:20  [207] VK Tech запускает универсальную платформу для бизнеса
24 сентября 2024 12:07  [223] Нижегородских предпринимателей приглашают на форум электронной коммерции и ритейла
24 сентября 2024 11:16  [236] В Нижегородской области пройдут бесплатные вебинары для бизнеса
24 сентября 2024 07:55  [294] Нижегородское ООО "Спектр-Авто" сократило производство фургонов в 2,3 раза благодаря нацпроекту
Бизнес

"Эльбрус" присоединяется к экосистеме ОС Аврора

24 сентября 2024 17:30  [103] Бизнес

Компания МЦСТ, разработчик российских процессоров "Эльбрус", объявила о заключении соглашения с компанией "Открытая мобильная платформа" (дочерняя компания ПАО "Ростелеком"). 

Компания МЦСТ стала партнером "Открытой Мобильной Платформы", разработчика российской ОС Аврора. Цель сотрудничества МЦСТ и "Открытой мобильной платформы" — создание, продвижение и развитие надежных отечественных решений для построения доверенной безопасной мобильной инфраструктуры в крупных коммерческих и государственных компаниях. 

"Наша команда имеет многолетнюю практику создания отечественных микропроцессоров. Мы рады объявить о сотрудничестве с "Открытой Мобильной Платформой" и тем самым обеспечить нашим клиентам возможность создания полностью независимой отечественной экосистемы, гарантирующей безопасность данных. Сочетание возможностей на уровне процессора Эльбрус и реализации доверенной среды на программном уровне позволяют эффективно контролировать целостность функционирования ОС, а также ограничивать сервисы, которые могут быть потенциально опасными или компрометировать безопасность устройств", - отмечает замдиректора МЦСТ по маркетингу Константин Трушкин.

"Переход на полностью отечественные сертифицированные решения позволяет избегать рисков, связанных с остановкой техподдержки и функционирования иностранных сервисов, а также дает возможность обеспечить безопасность корпоративных и личных данных. Обеспечение поддержки микропроцессоров Эльбрус потребует широкого взаимодействия двух компаний, а также добавления поддержки Эльбрус в Аврора SDK. Поддержка архитектуры Эльбрус в SDK существенно упростит создание прикладного ПО, совместимого с ОС Аврора на устройствах на данной аппаратной платформе. Накопив эти навыки за годы работы над мобильной операционной системой "Аврора", мы теперь делимся ими с российскими разработчиками процессоров, материнских плат, а также конечных устройств в новых, порой совершенно неожиданных форм-факторов, — рассказал Сергей Ларин, директор по развитию технологических партнеров компании "Открытая мобильная платформа" - Надеемся, что в ближайшее время мы сможем объявить о конкретных результатах нашего сотрудничества".

ОС Аврора — это первая российская мобильная операционная система для смартфонов и планшетов. Она сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России и включена в Реестр российского ПО. Среди возможностей платформы: поддержка централизованного управления парком корпоративных устройств, защита данных с использованием отечественной криптографии, большой набор ПО для решения корпоративных задач. Также ОС Аврора предоставляет возможности и необходимые средства API для создания решений под различные проектные требования.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph