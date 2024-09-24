Каждый третий верит фишерам Бизнес

По результатам совместного анализа тренировочных фишинговых рассылок, проведённого МегаФоном и "Лабораторией Касперского", в среднем треть персонала в российских компаниях доверяет сымитированным фишинговым письмам. Сотрудники активно переходят по присланным ссылкам, если им сообщают, например, о введении дресс-кода или предлагают посмотреть фото с корпоративного мероприятия. Эксперты по кибербезопасности обращают внимание, что излишняя доверчивость может нести заметные риски для организаций.

Результаты анализа были получены на основании данных статистики двух решений — "МегаФон Security Awareness" и платформы по повышению киберграмотности сотрудников Kaspersky Automated Security Awareness Platform. Анализировались тренировочные фишинговые рассылки, проведённые в интересах корпоративных клиентов мобильного оператора и разработчика решений в области кибербезопасности в январе-августе текущего года в России.

Тестирования бизнеса на восприимчивость к фишинговым атакам проводятся в соответствии с принципами белого хакинга. Для рассылки могут специально разрабатывать сайты-имитаторы, брендинг, похожий на оригинальный, а также применять методы социальной инженерии. В отличие от настоящих мошеннических рассылок, скомпрометированные данные пользователей не собираются и не хранятся. Организаторы лишь подсчитывают количество ошибок персонала заказчика и предоставляют отчёт.

В среднем половина сотрудников российского бизнеса открывает письма из сымитированных рассылок, 35% переходят по ссылке, каждый третий из них (10%) вводит свои персональные данные на сторонних ресурсах. Если сообщение содержит файл-вложение, то 8,3% адресатов открывают его. Самый большой показатель компрометации информации по одной из рассылок составил 33% — каждый третий работник предоставил свои данные. Однако среди компаний, которые провели обучение персонала, эти показатели существенно ниже: только 9% сотрудников открывает вредоносные письма, 2% переходит по ссылке и 0,2% компрометируют свои сведения. Примечательно, что количество компаний, которые проводят обучение и тестовые фишинговые рассылки, за последний год увеличилось в 2,5 раза. Большая часть из них — представители малого бизнеса.

Среди отдельных тренировочных фишинговых рассылок, вызвавших наибольшее доверие среди сотрудников российских компаний, оказались поддельные обращения от HR- и ИТ-отделов. Например, из рассылки о введении дресс-кода по ссылке перешло три четверти получивших её адресатов (77%). Письмо с темой "Фото с корпоратива" заинтересовало 32%. Также повышенным интересом пользовалась тема "Нарушение корпоративной политики использования учётных записей". По ссылке из письма с таким заголовком кликнули 23% получателей. На безобидное, казалось бы, письмо якобы от специалистов HR-отделов с просьбой пройти онлайн-опрос попались 14% пользователей от общего числа тех, кому оно пришло в рамках ещё одной тренировочной рассылки. К тому же всегда остаётся остроактуальной тема денег. Письмам с заголовками "Ваши средства перемещены в частный инвестиционный фонд" и "Ваша страховая компания отклонила ваше заявление как немедицинское" поверили по 14% получателей.

"Фишинг остаётся одной из самых актуальных киберугроз. Основные признаки поддельного сообщения — эмоциональные и вовлекающие темы, ошибки и опечатки, странности в оформлении письма, в адресах отправителей и ссылках. Организациям крайне важно повышать уровень кибергигиены в компании и прививать сотрудникам необходимые навыки цифровой безопасности, в том числе с помощью симулированных фишинговых рассылок. Это помогает анализировать уровень киберграмотности в организации и отрабатывать полученные работниками знания на практике. Однако важно помнить, что для всесторонней эффективной защиты от современного ландшафта киберугроз бизнесу важно обеспечивать комплексную киберзащиту, один из элементов которой — решения для повышения киберграмотности сотрудников", — комментирует Татьяна Шумайлова, эксперт направления повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness.

"МегаФон противодействует фишингу на разных уровнях. Как оператор мобильной связи — блокирует абонентам доступ с мобильных устройств на поддельные сайты, количество которых увеличивается примерно в два раза ежегодно. Как технологический партнёр бизнеса — анализирует основные тренды в фишинге, отслеживает новые фишинговые домены и использует данную информацию для обогащения других сервисов кибербезопасности. А главное, что с коллегами по отрасли мы единым фронтом ведём борьбу с мошенниками и хакерами", — прокомментировал Александр Осипов, директор по развитию облачных и инфраструктурных проектов МегаФона.

Фото предоставлено ПАО "Мегафон". Реклама. ПАО "МегаФон" megafon.ru