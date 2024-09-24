Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
25 сентября 2024 16:12  [110] Руководители ВТБ возглавили рейтинг ТОП-1000 менеджеров России
25 сентября 2024 15:37  [131] Каждый третий верит фишерам
25 сентября 2024 15:26  [126] Исследование: на какие машины россияне меняют подержанные авто ушедших брендов
25 сентября 2024 14:04  [180] Унификация в цифровизации. Как нижегородский бизнес стремится к единым стандартам
24 сентября 2024 17:30  [382] "Эльбрус" присоединяется к экосистеме ОС Аврора
24 сентября 2024 17:15  [444] "Транснефть-Верхняя Волга" повысила энергоэффективность производственного объекта в Нижегородской области
24 сентября 2024 15:53  [373] Нижегородские предприятия смогут принять участие в выставке "Химия-2024" на льготных условиях
24 сентября 2024 15:04  [391] "Ростелеком" предлагает своим клиентам проверить данные на утечки
24 сентября 2024 14:30  [419] ЛУКОЙЛ внедрил инновационный стандарт для дорожных покрытий на своих АЗС
24 сентября 2024 14:02  [366] ВТБ повысил ставки по вкладам
Бизнес

Руководители ВТБ возглавили рейтинг ТОП-1000 менеджеров России

25 сентября 2024 16:12  [110] Бизнес

Ассоциация менеджеров России и ИД "КоммерсантЪ" опубликовали результаты ежегодного рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров". Топ-менеджеры ВТБ стали победителями сразу в нескольких номинациях.
 
Первое место в категории "Коммерческие банки" заняли:
 
Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления – в номинации "Топ-100 финансовых директоров";
Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления – в номинации "Топ-40 директоров по цифровой трансформации";
Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент – в номинации "Топ-50 директоров по информационным технологиям";
Леонид Вакеев, начальник управления по работе с инвесторами – вице-президент – в номинации "Топ-10 директоров по связям с инвесторами";
Илья Веткин, начальник управления закупок – вице-президент – в номинации "Топ-20 директоров по закупкам".  

В число лидеров в своих номинациях также вошли:
 
Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент – в номинации "Топ-80 директоров по персоналу";
Наталья Кочнева, начальник управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга – старший вице-президент – в номинации "Топ-20 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности";
Евгений Игнатьев, руководитель аппарата наблюдательного совета – корпоративный секретарь – в номинации "Топ-40 директоров по корпоративному управлению".

По итогам 2023 года ВТБ добился рекордного уровня чистой прибыли и поддерживал высокий уровень операционной эффективности. Банк заработал 432,2 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 22,3%. В 2023 году была разработана и утверждена новая стратегия банка ВТБ на 2024-2026 годы. Благодаря активным коммуникациям банка с розничной акционерной базой, количество розничных акционеров ВТБ продолжило увеличиваться.
 
В течение 2023 года лидирующие позиции ВТБ как работодателя отмечены ведущими рейтингами. Банк стал одним из лидеров рейтинга журнала Forbes, а также вошел в топ-3 лучших работодателей по версии HeadHunter.
 
В рамках цифровой трансформации ВТБ в 8 раз ускорил внедрение продуктов и сервисов, в 5 раз увеличил число цифровых продуктов для физлиц, построил новый интернет-банк и приложение для розничных и корпоративных клиентов, создал технологические платформы, которые во многом стали основой для развития открытой экосистемы банка. Доля российского программного обеспечения для многих классов систем внутри банка превысила 80%, а для некоторых уже достигла 100%.
 
Справка
 
Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" проводится ежегодно с 2001 года и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Итоги публикуются на страницах федерального тиража газеты "КоммерсантЪ" в сентябре каждого года. Основная цель рейтинга – выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества, ориентируясь на мнение самих экспертов – представителей различных отраслей и направлений деятельности.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph