Руководители ВТБ возглавили рейтинг ТОП-1000 менеджеров России

Ассоциация менеджеров России и ИД "КоммерсантЪ" опубликовали результаты ежегодного рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров". Топ-менеджеры ВТБ стали победителями сразу в нескольких номинациях.
Первое место в категории "Коммерческие банки" заняли:
Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления – в номинации "Топ-100 финансовых директоров";
Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления – в номинации "Топ-40 директоров по цифровой трансформации";
Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент – в номинации "Топ-50 директоров по информационным технологиям";
Леонид Вакеев, начальник управления по работе с инвесторами – вице-президент – в номинации "Топ-10 директоров по связям с инвесторами";
Илья Веткин, начальник управления закупок – вице-президент – в номинации "Топ-20 директоров по закупкам".
В число лидеров в своих номинациях также вошли:
Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент – в номинации "Топ-80 директоров по персоналу";
Наталья Кочнева, начальник управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга – старший вице-президент – в номинации "Топ-20 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности";
Евгений Игнатьев, руководитель аппарата наблюдательного совета – корпоративный секретарь – в номинации "Топ-40 директоров по корпоративному управлению".
По итогам 2023 года ВТБ добился рекордного уровня чистой прибыли и поддерживал высокий уровень операционной эффективности. Банк заработал 432,2 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 22,3%. В 2023 году была разработана и утверждена новая стратегия банка ВТБ на 2024-2026 годы. Благодаря активным коммуникациям банка с розничной акционерной базой, количество розничных акционеров ВТБ продолжило увеличиваться.
В течение 2023 года лидирующие позиции ВТБ как работодателя отмечены ведущими рейтингами. Банк стал одним из лидеров рейтинга журнала Forbes, а также вошел в топ-3 лучших работодателей по версии HeadHunter.
В рамках цифровой трансформации ВТБ в 8 раз ускорил внедрение продуктов и сервисов, в 5 раз увеличил число цифровых продуктов для физлиц, построил новый интернет-банк и приложение для розничных и корпоративных клиентов, создал технологические платформы, которые во многом стали основой для развития открытой экосистемы банка. Доля российского программного обеспечения для многих классов систем внутри банка превысила 80%, а для некоторых уже достигла 100%.
Справка
Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" проводится ежегодно с 2001 года и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Итоги публикуются на страницах федерального тиража газеты "КоммерсантЪ" в сентябре каждого года. Основная цель рейтинга – выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества, ориентируясь на мнение самих экспертов – представителей различных отраслей и направлений деятельности.
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