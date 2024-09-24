Руководители ВТБ возглавили рейтинг ТОП-1000 менеджеров России Бизнес

Ассоциация менеджеров России и ИД "КоммерсантЪ" опубликовали результаты ежегодного рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров". Топ-менеджеры ВТБ стали победителями сразу в нескольких номинациях.



Первое место в категории "Коммерческие банки" заняли:



Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления – в номинации "Топ-100 финансовых директоров";

Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления – в номинации "Топ-40 директоров по цифровой трансформации";

Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент – в номинации "Топ-50 директоров по информационным технологиям";

Леонид Вакеев, начальник управления по работе с инвесторами – вице-президент – в номинации "Топ-10 директоров по связям с инвесторами";

Илья Веткин, начальник управления закупок – вице-президент – в номинации "Топ-20 директоров по закупкам".

В число лидеров в своих номинациях также вошли:



Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом – старший вице-президент – в номинации "Топ-80 директоров по персоналу";

Наталья Кочнева, начальник управления корпоративной социальной ответственности и событийного маркетинга – старший вице-президент – в номинации "Топ-20 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности";

Евгений Игнатьев, руководитель аппарата наблюдательного совета – корпоративный секретарь – в номинации "Топ-40 директоров по корпоративному управлению".

По итогам 2023 года ВТБ добился рекордного уровня чистой прибыли и поддерживал высокий уровень операционной эффективности. Банк заработал 432,2 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал 22,3%. В 2023 году была разработана и утверждена новая стратегия банка ВТБ на 2024-2026 годы. Благодаря активным коммуникациям банка с розничной акционерной базой, количество розничных акционеров ВТБ продолжило увеличиваться.



В течение 2023 года лидирующие позиции ВТБ как работодателя отмечены ведущими рейтингами. Банк стал одним из лидеров рейтинга журнала Forbes, а также вошел в топ-3 лучших работодателей по версии HeadHunter.



В рамках цифровой трансформации ВТБ в 8 раз ускорил внедрение продуктов и сервисов, в 5 раз увеличил число цифровых продуктов для физлиц, построил новый интернет-банк и приложение для розничных и корпоративных клиентов, создал технологические платформы, которые во многом стали основой для развития открытой экосистемы банка. Доля российского программного обеспечения для многих классов систем внутри банка превысила 80%, а для некоторых уже достигла 100%.



Справка



Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" проводится ежегодно с 2001 года и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Итоги публикуются на страницах федерального тиража газеты "КоммерсантЪ" в сентябре каждого года. Основная цель рейтинга – выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества, ориентируясь на мнение самих экспертов – представителей различных отраслей и направлений деятельности.