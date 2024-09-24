Wink.ru представляет главные премьеры октября Культура и отдых

Весь октябрь в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) будут выходить новые серии основанного на реальных хитах сериала "Комбинация" (18+) о пути к вершинам музыкальных чартов первой в нашей стране женской поп-группы. А потом Wink.ru предложит вспомнить главные песни последних лет в документальном сериале "Хит" (12+) с целой россыпью российских звезд.

Проект "Хит" расскажет о главных вехах популярной музыки в России с 1991 года до наших дней. В каждой серии исполнители, композиторы, продюсеры и клипмейкеры расскажут об одной из музыкальных пятилеток, а у зрителей будет возможность увидеть процесс создания музыкальных хитов и архивные записи. В последнем, восьмом, выпуске авторы проекта переосмыслят семь ярких хитов каждой пятилетки и запишут мини-альбом каверов с участием музыкальных легенд и восходящих звезд. В сериале принимали участие Шура, Валерия, Татьяна Иванова, FEDUK, Сергей Лазарев, IOWA, Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, Юрий Аксюта, Яна Чурикова и другие. Дата премьеры будет объявлена позднее.

А начнется октябрь с путешествия на 30 лет вперёд — действие сериала "Подростки в космосе" (18+) разворачивается в 2054 году. Премьера первых двух эпизодов нового проекта от создателей сериала "Трудные подростки" состоится 3 октября, далее по четвергам будет выходить по одной новой серии. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Кирилл — парень из неблагополучного района: если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня, дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете? В ролях Денис Косиков, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных и другие.

20 октября состоится уникальная премьера совместного проекта с Московским художественным театром (МХТ). Это короткометражный фильм "Зверек" (16+) по мотивам неизданного киносценария одного из основателей МХТ Владимира Немировича-Данченко. Драмеди создано Ириной Прохоровой — победительницей конкурса короткометражного кино к 125-летию МХТ имени А. П. Чехова при участии артистов театра и при поддержке онлайн-кинотеатра Wink.ru. Начинающая актриса Соня, утратив все надежды пробиться на прослушивание к именитому худруку театра, устраивается работать на съемочную площадку фильма, в котором он снимается. Подобраться к артисту девушке помогает влюбленный в нее Ваня, ассистент звукорежиссера и по совместительству талантливый драматург, который написал пьесу специально для Сони. Но из-за волнения все ее попытки заявить о себе оборачиваются неловкими казусами. Вскоре Соня встанет перед выбором: остаться верной дружбе или выбить себе место под солнцем. В ролях Константин Хабенский, Александра Ребенок, Ольга Воронина, Анна Чиповская, Сергей Беляев, Павел Филиппов, Александр Усов и Полина Романова.

Сразу после телевизионной премьеры на телеканале СТС, с 7 октября в Wink.ru будут выходить эпизоды уже седьмого сезона комедийного сериала "Ивановы-Ивановы" (16+). В новых сериях Боря (Станислав Дужников) разрывается между беременной Ниной (Светлана Колпакова) и фермой, Ваня (Алексей Лукин) готовится к свадьбе и устраивается в компанию по продаже автодомов, а Леша (Михаил Трухин) с Дедом (Юрий Ицков) снова в поиске быстрого заработка. Семейную идиллию нарушает звонок старшей сестры Лиды (Анна Уколова) — Марии (Анна Невская). Родственница хвастается успехами мужа Кости (Никита Тарасов), а Леша врет, что дом и бизнес Бори — их с Лидой. Мария приезжает в гости, и теперь Леше и Лиде придется изображать хозяев фермы, а Боре и Нине — их неудачливых друзей, которых временно приютили "успешные бизнесмены".

Любителям фэнтези предназначен сериал "Наследники. Дар крови" (16+), премьера которого состоится 14 октября. Дочь великого мага Надя совершает нападение на строго охраняемое хранилище артефактов. Выкрасть кольцо отца, которое может защитить ее семью, не удается, и Надя исчезает. И теперь ее мужу Роману, хирургу из мира людей, приходится самому воспитывать троих детей. Спустя годы подростки неожиданно открывают в себе суперспособности, о чем узнают маги, в том числе жесткая оперативница в Отделе магической безопасности Вера. На внуков легендарного мага начинается серьезная охота. В ролях Оксана Акиньшина, Екатерина Вилкова, Елена Подкаминская, Антон Васильев, Маша Кошина, Артем Кошман, Полина Айнутдинова и другие.

Также в октябре в Wink.ru состоится премьера отечественной лирической комедии "Обе две" (12+) с Кристиной Асмус в главной роли. Дерзкая четырнадцатилетняя Глаша живет с бабушкой в Шуе и мечтает стать известным режиссером. После смерти бабушки опеку над девочкой должна взять ее старшая авторитарная тетка Валя. Однако свободолюбивая Глаша решает сбежать от нее в Москву к младшей тете — воздушно-романтичной Ане. Правда, та совсем не готова взять на себя заботу о подростке. Но по воле обстоятельств они вместе отправляются в совместное путешествие, которое в итоге изменит их обеих. В ролях также Таисья Калинина, Валентина Мазунина, Кирилл Кяро, Филипп Бледный, Семен Фурман, Ела Санько и другие.

Коллекцию Wink.ru в середине осени пополнят разножанровые зарубежные фильмы. С 8 октября можно будет посмотреть хит мирового кинопроката в своем жанре — канадско-американский триллер "Собиратель душ" (18+) с Николасом Кейджем в главной роли, работу которого высоко оценили как зрители, так и критики. По оценкам ФБР лишь один из пяти серийных убийц попадает в руки закона. Агент Ли Харпер (Майка Монро) охотится за одним из таких неуловимых чудовищ по прозвищу Длинноногий. Более десяти лет его жертвами становились целые семьи, члены которых мистически убивали друг друга.

"Семена смерти" (18+) — еще один американский фильм ужасов — будет доступен в Wink.ru с 3 октября. Уиндэм Стоун отправляется в пустыню, чтобы запечатлеть затмение. Там он встречает потерявшегося мальчика и хочет ему помочь. Вскоре Уиндэм понимает, что безнадежно заблудился, а из ориентиров — только звуки песни неподалеку. Так он находит небольшой дом на дне каньона, куда ведет веревочная лестница. В нем живет одинокая женщина. На следующий день лестница наверх пропадает, а на краю появляется тот самый мальчик с друзьями, приглашая Уиндэма сыграть с ними в игру. Вот только выиграть в нее почти невозможно. В ролях Скотт Хейз, Кэт Лин Шейл, Алекс Монтальдо, Чарли Авинк, Тэтчер Джейкобс, Челси Юркевич, Аарман Туре.

Другой триллер, но уже в комедийном решении, будет доступен с 17 октября. События "Идеального Лжеца" (18+) происходят в 1918 году — мир охватила пандемия испанского гриппа и влиятельный американский журналист со своей семьей изолируется в богатом поместье с целым штатом прислуги. Идиллическая жизнь продолжается до тех пор, пока к ним на работу не устраивается новый шеф-повар, который также пытается перехватить власть в доме. Кто он на самом деле и кому достанется победа в этой хитрой игре? В ролях Питер Сарсгаард, Билли Магнуссен, Сара Гадон, Фаран Тахир, Кристин Нилсен, Фишер Стивенс и другие.

Триллеры успешно производят и на другом берегу океана. Южнокорейский боевик "Криминальный город: Возмездие" (18+) откроется в Wink.ru 14 октября. Через три года после раскрытия громкого дела бескомпромиссный детектив Ма преследует группировку, которая занимается распространением наркотиков через приложение для доставки. Вскоре вскрывается, что дело связано с крупнейшим нелегальным онлайн-казино, а одна из ключевых фигур в этой преступной схеме — бывший спецназовец. Циничный и безжалостный убийца ни перед чем не остановится, чтобы добиться своей цели. В ролях Ма Дон Сок, Му Ель Ким, Пак Джи Хван, Дон Хви Ли, Ли Бом Су, Ким Мин Джэ и другие.

Любителей спортивных драм и гольфа Wink.ru предлагает обратить внимание на фильм "Игра джентльменов" (18+), который выйдет 10 октября. Действие происходит в 1956 году. Джей Би Пенья с женой переезжают в небольшой городок Дель Рио, чтобы осуществить его мечту о вступлении в престижный и полностью белый гольф-клуб. Но там Джея Би отвергают из-за цвета кожи его жены. Опустошенный герой вскоре знакомится с группой молодых мексиканцев. Они работают в загородном клубе, но им тоже запрещено играть в гольф. Джей Би убеждает их, несмотря на насмешки игроков элитных клубов, сформировать собственную любительскую команду. Герои строят поле с одной лункой и выигрывают чемпионат штата Техас в 1957 году. В ролях Джей Эрнандес, Деннис Куэйд, Джейна Ли Ортис, Джиллиан Вигман, Бретт Каллен, Чич Марин, Джимми Гонсалес и другие.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru