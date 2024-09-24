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Бизнес

"РУМО" представит на ПМГФ-2024 новое оборудование

27 сентября 2024 11:19  [106] Бизнес

АО "РУМО" примет участие в качестве экспонента и партнера в XIII-ом Петербургском международном газовом форуме, который пройдет с 8 по 11 октября 2024 года на площадке КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.

В рамках выставочной программы Газового форума завод представит свою высокотехнологичную разработку - газопоршневую компрессорную установку РУМО-752 мощностью до 1,5 МВт, предназначенную для сжатия и перекачивания попутного нефтяного и природного газа.  Все ее узлы и комплектующие изготовлены в России, что соответствует политике предприятия по локализации производства и курсу страны на импортозамещение. 

Установка спроектирована на базе поршневого компрессора 6ПК12 собственного производства, в качестве привода здесь используется двигатель серии 22/28 мощностью до 1,2 МВт разработки АО "РУМО" (патент №129065). Это решение идеально подходит для строительства и реконструкции компрессорных станций, закачки газа высокого давления при газлифте и других задач в нефтегазовой отрасли.

На стенде АО "РУМО" также будет представлен редуктор, предназначенный для применения на нефтекачалках РПД-37-40, буровых станциях, а также для лебедок, силовых машин и оборудования добывающей и перерабатывающей отраслей. В конструкции изделия применена уникальная технология производства профильных зубчатых пар на основе эксцентриково-циклоидального зацепления, которое проработано во всем диапазоне применяемых мощностей. 

Инвестируя в разработку новых решений, АО "РУМО" ставит перед собой задачу создать продукцию, отвечающую самым современным требованиям отрасли. Акцент на локализацию и развитие инновационных технологий позволяет заводу не только повышать конкурентоспособность, но и вносить значительный вклад в развитие отечественного рынка. 

8 октября в рамках деловой программы Газового форума с докладом о проблемах импортозамещения поршневых компрессоров мощностью свыше 1 МВт выступит заместитель генерального директора – главный конструктор Андрей Чевачин.

Ждем вас на стенде АО "РУМО": Петербургское шоссе, 64/1, павильон F, место D3. Подробнее с программой ПМГФ-2024 можно ознакомиться на сайте gas-forum.ru.

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Реклама. АО "РУМО" ИНН 5258142200

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Теги:
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