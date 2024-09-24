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Культура и отдых

В сериале по мотивам хита "Москва слезам не верит" снимается Иван Янковский

27 сентября 2024 17:11  [110] Культура и отдых

Создатели нового сериала по мотивам кинофильма "Москва слезам не верит" (16+) раскрыли, кто исполнит главные роли — это Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), Тина Стойилкович и Андрей Бурковский. Шоураннер сериала — Жора Крыжовников, режиссеры — Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, оператор — Юрий Коробейников. Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru, после чего проект выйдет в эфире СТС.

Кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/cstbXVd3BYhTnQ (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru).

Восьмисерийная мелодрама пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Комбинация", "Фишер", "Балет"‎ и другие). Проект создается кинокомпанией "Водород" и "НМГ Студией" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). 

Начало нулевых, Ксюша приезжает покорять солнечную Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет — из родного города она сбежала, спасаясь от преследований мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье.

Иван Янковский, актер: "Мой персонаж — очень интеллигентный, добрый, светлый. Как его на площадке называет режиссер Оля Долматовская — "принц". Так что мы стараемся идти в сторону "принца на белом коне": человека влюбленного, чувствующего, ни в коем случае не наглого, а именно порядочного парня. Мне после достаточно темных, тяжелых и драматических работ "Фишер", "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Преступление и наказание", которые шли одна за другой, нужна была разрядка и увод актерского организма в другой жанр, в более семейный, романтический, светлый. И я, конечно, по такому соскучился. В новом проекте меня тронула вся история, и, конечно, режиссеры Андрей Николаевич (Жора Крыжовников) и Оля замечательные, я всегда счастлив с ними поработать. С Андреем Николаевичем после "Слова пацана" для меня абсолютный праздник быть на площадке, мы друг друга понимаем и в одном направлении размышляем".

Сериал создается по мотивам легендарной мелодрамы Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (18+), вышедшей на экраны в 1979 году. Сразу после премьеры фильм стал хитом советского кинопроката — его посмотрели около 90 миллионов зрителей, а годом позже, в 1981-м, он получил премию Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". История трех девушек, которые приезжают в Москву в поисках любви и счастья, стала классикой отечественного кинематографа.

О сериале по мотивам фильма "Москва слезам не верит" (16+)
Производство: "Водород", "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru (в линейке Wink Originals)
Телеканал: СТС
Количество серий: 8 по 50 минут
Жанр: мелодрама
Режиссеры: Ольга Долматовская, Жора Крыжовников
Оператор-постановщик: Юрий Коробейников
Авторы сценария: Жора Крыжовников, Евгения Хрипкова, Алина Тяжлова, Аксинья Борисова, Юлия Гулян при участии Ольги Долматовской
Генеральные продюсеры: Михаил Врубель, Александр Андрющенко
Генеральные продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков
Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим
Продюсер "Водорода": Павел Горин
Исполнительные продюсеры: Елена Быстрова, Екатерина Полежаева
Ведущий продюсер: Антонина Ли
Линейный продюсер "НМГ Студии": Марина Лаврова
Художник-постановщик: Эльдар Кархалев
Художник по костюмам: Дарья Фомина
Художник по гриму: Екатерина Одинцова
В ролях: Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова, Тина Стойилкович, Андрей Бурковский и другие

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

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Теги:
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