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Бизнес

"Ростелеком" ускорил интернет в кузнечихинских новостройках Нижнего Новгорода

30 сентября 2024 12:28  [102] Бизнес

"Ростелеком" модернизировал сеть передачи данных в жилых комплексах "Белый город" и Новая Кузнечиха в Нижнем Новгороде, обеспечив пропускную способность каналов связи до гигабита. Доступ к интернету на скорости до 700 Мбит/с получили жители 18,5 тысячи квартир.

Кузнечиха — крупнейший микрорайон Нижнего Новгорода, который продолжает застраиваться. Новую Кузнечиху с ее гигантскими высотками и созданной инфраструктурой называют городом в городе. Здесь сети "Ростелекома" строились на этапе котлована и изначально рассчитывались на высокую пропускную способность.

Специалисты компании установили 705 10-гигабитных коммутаторов в 141 многоквартирном доме, проложили внутридомовые сети и обновили станционное оборудование. За два с небольшим месяца были выполнены не только работы по монтажу оборудования, но и наведен порядок в коммутационных шкафах: спутанные провода аккуратно уложены, неиспользуемый кабель удален, а неисправные элементы (сломанные крышки, замки, патч-корды) заменены.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком": "Потребность горожан в высоких скоростях передачи данных растет с каждым годом. Особенно она ощутима в крупных городах, где сети активно строились в прошлом десятилетии. В многоквартирных домах широко применялась и применяется до сих пор технология "оптика до здания" с максимальной скоростью 100 Мбит/с. Наше решение по замене оборудования и модернизации линейной инфраструктуры позволило в десять раз увеличить пропускную способность каналов связи. Потоковое видео, облачные сервисы и технологии умного дома теперь заработают в молодом развивающемся микрорайоне Нижнего Новгорода на полную мощь".

Жителям "Белого города" и Новой Кузнечихи доступны комбинированные тарифные планы, включающие доступ к интернету на скорости до 700 Мбит/с, интерактивному ТВ и онлайн-кинотеатру Wink, и дополнительные сервисы, такие как видеонаблюдение, игровые опции и облачное хранилище. Для подключения или смены тарифного план необходимо обратиться на горячую линию по телефону 8 800 100 08 00, оставить заявку в личном кабинете или на сайте "Ростелекома". При переходе на новые сети потребуется замена интернет-кабеля в квартире абонента, а также роутера, если он не поддерживает скорость выше 100 Мбит/с. Оборудование возможно приобрести в рассрочку или взять в аренду.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

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Теги:
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