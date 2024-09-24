К старту сериала "Подростки в космосе" Wink представляет захватывающий трейлер Культура и отдых

Премьера научно-фантастического детектива "Подростки в космосе" (18+) в онлайн-кинотеатре Wink.ru состоится уже 3 октября. Сериал от создателей молодежного хита "Трудные подростки" расскажет историю из недалекого будущего, в котором команде молодых ребят предстоит спасти Землю от экологической катастрофы. Новые серии проекта будут выходить в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) по четвергам.

Восьмисерийный детектив пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Комбинация", "Балет", "Библиотекарь"‎ и другие). Производством сериала занимается Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и "НМГ Студии".

Трейлер:

YouTube: https://youtu.be/lQWlewjwE08

ВК: https://vk.com/video-195528184_456243425

Яндекс Диск: https://disk.yandex.ru/d/l-3TaVBhIEofzw/PVK_trailer02_master.mp4

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/7NP2Ampw2wYedw (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru)

Создатели проекта вдохновлялись классикой советской кинофантастики, а также внимательно изучали современное художественное и документальное кино о космических миссиях.

Екатерина Матвиенко, креативный продюсер сериала:

"Мы пересматривали советские фильмы "Москва — Кассиопея" и "Отроки во Вселенной", оскароносную фантастическую драму "Интерстеллар", а также художественно-документальный телесериал National Geographic “Марс” о создании человеческого поселения на Марсе. Многое почерпнули из современной научно-фантастической литературы для молодежи. Должна сказать, что есть еще одно очень известное произведение советской литературы, которым мы вдохновились, но я не буду его называть, так как это может стать спойлером. А мне бы хотелось, чтобы зрители смотрели и выдвигали свои гипотезы".

Александра Черкасова, актриса:

"Свою героиню Меженцеву я про себя называла "суровая нянька" для всех подростков-космонавтов, но в отличие от персонажа Антона Кузнецова, она болела за каждого из них как за своего птенчика. Думаю, она могла бы полететь с ними в космос, будь лет на восемь помладше. Для меня этот проект, при всех его космических декорациях, спецэффектах, костюмах и гриме — про то, как важно оставаться человеком. И что даже в самых фантастических условиях есть место любви, выбору — что хорошо, что плохо. Наши герои как раз идут в эту "неопознанную Галактику".

События в сериале развиваются в 2054 году. Земля буквально задыхается: из-за экологических проблем средний возраст населения стремительно снижается. Спасти ситуацию могут подростки — единственные, кто физически способен отправиться в космос и найти уникальное вещество для предотвращения катастрофы. Из 13 смельчаков, где каждый имеет свои личные мотивы, в экипаж попадут только шестеро. Кирилл — парень из неблагополучного района, если он не попадет в экспедицию, то рискует оказаться в тюрьме. Аня — дочь прославленного космонавта, отчаянно пытается разобраться в загадочной гибели отца. Смогут ли они объединить усилия, выяснить, что случилось в прошлом, и вернуть будущее себе и всей планете?

О сериале "Подростки в космосе" (18+)

Жанр: детектив, научная фантастика

Количество эпизодов: 8 по 30 минут

Производство: Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"‎) и "НМГ Студии"

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Режиссер: Митрий Семенов-Алейников

Автор сценария: Юлия Шалимова

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Продюсеры Prospect Production: Наталья Голодова, Дмитрий Лунев, Екатерина Матвиенко, Алексей Воробьев, Борис Мокроусов, Сергей Бородин, Евдокия Крылова, Артем Мартиросов и Светлана Кабанова

Продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Креативные продюсеры: Алексей Воробьев, Екатерина Матвиенко

В ролях: Денис Косиков, Святослав Рогожан, Лев Зулькарнаев, Софья Аржаных, Николай Шрайбер, Александра Черкасова, Анна Вардеванян, Сергей Шнырев, Давид Сократян, Владимир Сарапульцев, Антон Кузнецов, Екатерина Новокрещенова, Константин Мирошников, Валентин Анциферов, Дарья Акмалова и другие.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru